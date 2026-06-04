Conflictul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică a devenit unul dintre cele mai comentate subiecte din mediul online în 2026. Deși schimbul de replici s-a intensificat în ultimele luni, tensiunile dintre cele două influencerițe și artiste ar fi început cu mult timp în urmă, potrivit declarațiilor făcute public de acestea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 27

Scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică nu a pornit dintr-un singur incident, ci dintr-o serie de nemulțumiri și tensiuni care, potrivit declarațiilor făcute de cele două, s-ar fi acumulat în timp.

Andreea Bostănică a susținut că problemele dintre ele ar fi început încă din perioada adolescenței, când cele două erau percepute de public ca fiind apropiate. Influencerița a afirmat ulterior că s-a simțit deranjată de anumite comparații și remarci referitoare la succesul profesional și la diferențele dintre statutul de artist și cel de influencer.

Declarațiile din podcasturi au reaprins conflictul

Disputa a revenit în atenția publicului în 2026, după o serie de declarații făcute în podcasturi și transmisiuni live.

Andreea Bostănică a readus în discuție un episod mai vechi, susținând că Iuliana Beregoi ar fi afirmat într-un live că o urăște. La rândul său, Iuliana Beregoi a respins acuzațiile și a sugerat că anumite aspecte invocate de Andreea „există doar în mintea” acesteia. După aceste declarații, schimbul de replici dintre cele două a devenit tot mai intens, iar conflictul s-a mutat rapid în spațiul online.

Acuzații reciproce pe TikTok și Instagram

În perioada următoare, disputa a continuat pe rețelele sociale. Cele două și-au adresat acuzații reciproce în videoclipuri și postări publicate pe TikTok și Instagram.

Andreea Bostănică a făcut afirmații despre viața personală și relațiile Iulianei Beregoi, în timp ce aceasta din urmă a acuzat-o pe Andreea că îi jignește familia și că folosește un limbaj agresiv. Schimburile de replici au fost urmărite de sute de mii de persoane, generând numeroase reacții și dezbateri în mediul online.

Alte nume au intrat în conflict

Scandalul a căpătat și mai multă amploare după ce în discuție au apărut și alte influencerițe cunoscute, printre care Daniela Costețchi și Olga Verbițchi. În spațiul public au fost lansate acuzații privind presupuse amenințări, șantaj și alte situații care ar fi făcut obiectul unor verificări ale autorităților din Republica Moldova.

Iuliana Beregoi a negat acuzațiile care i-au fost aduse și a declarat public că este nevinovată. „Sunt nevinovată. Vreau să declar că nu am absolut nicio legătură cu acel sicriu despre care se vorbește. Eu nu am nicio implicare în această poveste. Este inuman și îngrozitor ceea ce s-a întâmplat și țin să menționez că și eu condamn astfel de practici. Nimeni nu ar trebui să treacă prin așa ceva. S-au întâmplat lucruri foarte grave și aștept și eu, cu foarte mare interes, ca autoritățile să-și facă datoria și să aducă lumină în acest caz. Aș vrea să vă pot oferi mai multe detalii, însă, din păcate, nu pot, deoarece până în prezent au avut de suferit multe persoane și există riscul să fie afectați și mai mulți oameni. Numele meu este parte dintr-o anchetă în derulare, la care particip cu toată bunăvoința și cu tot interesul pentru a se face dreptate. Îmi pare foarte rău că fanii mei și audiența mea au fost nevoiți să asiste la tot acest bullying extrem de agresiv îndreptat împotriva mea în aceste zile, la limbaj vulgar și la tot ce s-a întâmplat pe TikTok”, a mărturisit Iuliana Beregoi în mediul online.

Unul dintre cele mai urmărite conflicte din online

Pe măsură ce schimburile de replici au continuat, conflictul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică s-a transformat într-unul dintre cele mai mediatizate scandaluri din mediul online românesc și moldovenesc.

Deși cele două au prezentat versiuni diferite ale evenimentelor, disputa a atras atenția unui public numeros și a generat reacții puternice în mediul digital, devenind unul dintre cele mai discutate subiecte ale anului. Conflictul din online s-a mutat în viața reală, iar Andreea Bostănică s-a bătut cu Ana, sora mai mică a Iulianei Beregoi, într-un restaurant.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE