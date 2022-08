Alba24 a discutat despre cele mai importante probleme legate de urbanism, identificate de cititori, cu arhitectul șef al municipiului Alba Iulia, Alexandru Damian și cu viceprimarul Emil Popescu.

Pentru obținerea autorizațiilor de construcție, terenurile trebuie să aibă soluții tehnice pentru racordarea la utilități, adică apă și canalizare, potrivit normelor în vigoare. Există și varianta ca oamenii să își asume rezolvarea problemelor cu apa și canalizarea, până la recepția construcției, fie prin extinderea rețelelor pe cheltuială proprie, fie prin alte variante cum ar fi fosele septice, însă și în aceste cazuri există reguli stricte, care țin de legislație. În aceste condiții, multe dintre terenurile din oraș devin foarte greu de utilizat, pentru că ar fi aproape imposibil să se poată construi pe ele.

Se dau sau nu se dau autorizații de construcție proprietarilor care nu au utilitățile la teren?

Arhitectul șef al municipiului Alba Iulia, Alexandru Damian, spune că răspunsul este pozitiv, dar cu anumite condiții.

”Primesc autorizație de construcție, cu condiția prezentării la fază de autorizare a soluției tehnice de extindere sau branșament. Va scrie că până la recepție se va extinde pe cheltuiala beneficiarului” spune Damian.

Acesta a mai precizat că este vorba doar despre rețeaua de apă și canalizare.

Poți da autorizație dacă există soluție tehnică de la APA CTTA de extindere și oamenii își asumă, sau dacă fac oamenii PUZ în care să propuneă soluție individiuală, adică fose septice și dacă soluția respectivă trece prin filtrul unor instituții din domendiul: Mediu, Apă, Canal, Sănătate Publică, este perfect” spune Damian.

În practica primăriei, s-au dat multe autorizații până acum, pe soluția fosei septice.

”Fosa este autorizată prin autorizație, dar nu are aviz nici de la mediu, nici de la apă, nici de la DSP, care nu ar fi putut da un aviz favorabil pentru că a dat anterior un aviz favorabil pentru extindere de rețea. Eu acum, pe parcele de 300 de metri pătrați nu am cum să autorizez, chiar dacă s-a dat până acum, pe o stradă de 100 de loturi s-au dat 99 de case cu fosă septică. Acea a suta parcelă, eu nu am cum să o dau cu fosă septică pentru că nu respectă norma de 10 metri. Fiind locul foarte mic, tu ca să îți pui o fosă septică ai nevoie, potrivit normelor de sănătate, de o zonă de protecție de 10 metri în jurul fosei septice. Nu ai unde să o pui” spune Damian.

În 2020, când s-a modificat legea, avizele de la mediu și cele de la DSP au fost elimintate, pentru că s-a introdus obligativitatea racordării la utilități pentru locuințele individuale.

Asta se traduce concret într-un blocaj pe piața imobiliară. Una dintre soluții ar fi, în această situație, asocierea mai multor vecini pentru introducerea utilităților. Reprezentanții primăriei spun însă că potrivit unor documente obținute de la Apa CTTA, care arată extinderea rețelelor de utilități, cam 90% din teritoriul municipiului este acoperit de acestea la o distanță de maxim 200 de metri de fiecare parcelă de teren.

Calcule neoficiale arată că introducerea a 100 metri de canalizare costă aproximativ 10.000 de euro.

Explicații legate de avize, drumuri publice și drumuri private

”Acolo unde sunt solicitări pentru autorizație de construire și nu există apă și canal pe stradă, certificatul de urbanism e eliberat favorabil, cu condiția prezentării la faza de autorizare, când vine omul să depună dosarul, a soluției tehnice de racordare la utilități. Soluția tehnică vine de la apă-canal. Și asta e cu două nuanțe, că sunt străzi private și sunt străzi publice. La străzile publice este cel mai simplu pentru că îi acordă administratorul drumului, care e reglementat de lege, se cere acordul administratorului drumului. Străzile private, nu sunt reglementate de nimic. Există ordinul 43 unde scrie că există drumuri care duc la exploatații miniere, forestiere, în incinte comerciale, nu la locuințe. Deci legislația nu permite străzi private.

Pentru cei care sunt în această situație se cere un aviz sau acord de principiu pentru extinderi sau branșare la utilități de la APA CTTA. În cazul acesta, APA CTTA vine și spune, dacă este apă, că avizăm favorabil pentru branșamente la apă și avizăm nefavorabil pentru evacuarea apelor uzate pentru că în zonă nu există canalizare. Aici din nou este o situație dificilă pentru că dacă am un aviz jumate favorabil, jumate nefavorabil, pot să dau autorizație sau nu? Dăm autorizație de construire, ca să fie în avantajul oamenilor, cu condiția ca până la recepția lucrărilor, să fie racordați, pentru că recepția lucrărilor se face împreună cu branșamentele la utilități și căile de comunicare. Și atunci le dăm o șansă, de fapt e o amânare pentru că la recepție ajungem în aceeași situație pentru că de la început lucrurile au fost pierdute din vedere. Și dacă e să mergem în continuare cu fose septice, care sunt ilegale unde avem aviz de la Mediu și de la DSP pentru extindere de rețele, nu ajungem niciunde. România este în infringement pe mediu exact pe motivul acesta” spune Damian.

