Prima semifinală Eurovision 2026 a adus nu doar momente muzicale spectaculoase, ci și tensiuni în sala de la Viena. Reprezentantul Israelului, Noam Bettan, a urcat pe scenă cu piesa „Michelle”, însă prestația sa a fost însoțită de scandări venite din public, în contextul controverselor legate de participarea Israelului la competiție.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Reprezentantul Israelului a urcat pe scena Eurovision 2026

După prestațiile concurenților din Muntenegru și Estonia, reprezentantul Israelului a urcat pe scena Eurovision Song Contest 2026 în cadrul primei semifinale desfășurate la Viena.

Noam Bettan a interpretat piesa „Michelle”, un moment muzical care combină versuri în ebraică, franceză și engleză. Apariția artistului a fost urmărită atent atât de publicul prezent în sală, cât și de cei care urmăresc competiția online.

Scandări în timpul prestației

La începutul momentului artistic susținut de reprezentantul Israelului s-au auzit scandări din public pe transmisiunea oficială Eurovision de pe YouTube.

„Palestina liberă”, s-a auzit din sală în momentul în care artistul a urcat pe scenă. Incidentul vine în contextul controverselor care au însoțit participarea Israelului la ediția din acest an a concursului.

Participarea Israelului, în centrul controverselor

Prezența Israelului la Eurovision 2026 a generat numeroase reacții și a dus la cel mai amplu boicot din istoria de 70 de ani a competiției. În paralel cu desfășurarea celor două semifinale și a marii finale programate la Viena, au fost anunțate manifestații atât în sprijinul, cât și împotriva participării Israelului la concurs.

Organizatorii competiției au anunțat măsuri sporite de securitate pentru întreaga perioadă a evenimentului, în contextul tensiunilor și protestelor anunțate în capitala Austriei.

Politică și controverse la Eurovision 2026

Israelul urcă pe scena Eurovision 2026, în cadrul primei semifinale de marți, la Viena, însă participarea sa a generat cel mai amplu boicot politic din istoria concursului. Potrivit AFP, cinci țări – Spania, Irlanda, Slovenia, Țările de Jos și Islanda – s-au retras din competiție, invocând războiul din Fâșia Gaza. Primele trei state au refuzat chiar să transmită evenimentul, ceea ce a dus la cel mai mic număr de participanți din ultimele două decenii: doar 35 de țări.

Retragerea celor cinci țări a fost determinată de contextul geopolitic tensionat, iar activiștii pro-palestinieni plănuiesc să protesteze în centrul Vienei, amplasând sicrie pentru a atrage atenția asupra situației din Gaza. Într-un comunicat, aceștia au declarat: „În ciuda crimelor sale, Israelul are oportunitatea de a fi celebrat săptămâna aceasta la Viena ca o națiune democratică și pașnică, în culorile curcubeului”.

Directorul Eurovision, Martin Green, a subliniat luni că organizatorii vor face „tot ce ne stă în putere pentru a găsi o cale de întoarcere” pentru țările care au ales să boicoteze competiția. Totodată, unele televiziuni participante și-au exprimat temeri privind manipularea televotului în ediția precedentă de la Basel, Elveția, unde Israelul a fost acuzat că a beneficiat de avantaje nejustificate.

Ministrul israelian pentru afacerile diasporei, Amichai Chikli, a adus în discuție creșterea „discursului antisemit și anti-Israel în jurul Eurovision 2026” și a acuzat guvernele europene de ipocrizie pentru susținerea boicotului.

O finală cu 25 de țări

Finala Eurovision 2026 va reuni 25 de țări, incluzând marii finanțatori – Marea Britanie, Franța, Germania și Italia – și Austria, țara-gazdă. Sistemul de jurizare revine la un format mixt, combinând votul publicului cu cel al juriilor profesioniste, după ce în 2022 aceste comisii fuseseră eliminate.

Evenimentul din acest an se inspiră din tradiția cafenelelor vieneze, faimoase pentru contribuțiile lor culturale și intelectuale. Producătorul executiv al Eurovision 2026, Michael Kroen, a explicat: „Creativitatea și intelectualitatea își aveau rădăcinile în cafenele, iar mulți oameni remarcabili au trăit în Viena în aceeași perioadă și au creat lucruri extraordinare pentru lume”.

În spiritul acestei tradiții, fiecare țară participantă are o cafenea dedicată în Viena, unde fanii pot socializa și sărbători cultura națională.

Ediția din 2026 a celebrului concurs Eurovision Song Contest se anunță una spectaculoasă, cu zeci de țări participante, schimbări importante de regulament și o competiție tot mai strânsă între artiști. Evenimentul rămâne unul dintre cele mai urmărite show-uri muzicale din lume, atrăgând milioane de telespectatori din Europa și nu numai. În fiecare an, Eurovision aduce pe scenă nu doar muzică, ci și povești, controverse și momente memorabile. Iar ediția din 2026 promite să nu facă excepție!

România este reprezentată la Eurovision Song Contest 2026 de Alexandra Căpitănescu. Artista a câștigat Selecția Națională 2026 și va urca pe scena competiției cu piesa „Choke Me”, în cea de-a doua semifinală, care are loc pe 14 mai 2026.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE