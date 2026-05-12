Actorii din „La Casa de Papel” și „Berlin” sunt la București pentru lansarea unui nou capitol al universului Netflix

Fanii se pot întâlni cu vedetele „La Casa de Papel” și „Berlin”

Evenimentul marchează un moment special pentru fanii popularului serial, care vor avea ocazia să-i întâlnească pe actorii ce interpretează personajele emblematice din acest univers captivant. Pedro Alonso, cunoscut pentru rolul lui Berlin: „Dincolo de spectacol, există ceva profund uman, iar eu sunt nerăbdător ca publicul să descopere cum evoluează povestea lui. De asemenea, aștept cu mare drag să ajung la București pentru a celebra acest moment special.”

Joel Sánchez, care îl interpretează pe Bruce, a adăugat: „Bruce este un personaj fascinant pentru că trăiește pe acea linie fină dintre control și haos. Acest nou capitol îl duce și mai departe și dezvăluie modul în care evoluează dinamica din interiorul grupului.”

În același ton, Julio Peña Fernández, care joacă rolul lui Roi, a subliniat: „Povestea lui Roi continuă să evolueze în moduri neașteptate. Există mai multă profunzime, mai mult risc și mize mai mari pentru el de această dată.”

Un nou jaf spectaculos în serialul „Berlin”

Serialul „Berlin and the Lady with an Ermine” aduce în prim-plan un nou jaf spectaculos, plasat de această dată în Sevilla. Berlin și Damián pun la cale un plan complex care implică furtul celebrului tablou „Dama cu Hermină”. Totuși, adevărata lor țintă este Ducele de Málaga și soția acestuia, un cuplu care încearcă să-l șantajeze pe Berlin. Confruntarea dintre cele două tabere scoate la iveală latura întunecată a protagonistului și setea sa de răzbunare.

Serialul este compus din opt episoade, scrise de Álex Pina, Esther Martínez Lobato, David Barrocal, Lorena G. Maldonado, Itziar Sanjuán, Humberto Ortega și Luis Garrido Julve. Regia este semnată de Albert Pintó („Berlín”, „Nowhere”, „La Casa de Papel”), David Barrocal („Sky Rojo”, „The Billionaires” Bunker”) și José Manuel Cravioto („The Billionaires Bunker”, „Diablero”). Filmările s-au desfășurat în locații spectaculoase din Sevilla, Madrid, San Sebastián, Peñíscola și alte orașe spaniole.

Așteptări mari pentru premiera din 15 mai

Noul serial promite să păstreze ADN-ul inconfundabil al seriei originale „La Casa de Papel”, oferind în același timp o poveste proaspătă, plină de adrenalină și răsturnări de situație. Fanii din România au șansa să fie parte din acest moment special, având ocazia să-i întâlnească pe actorii principali ai producției chiar înainte de lansarea oficială a serialului pe 15 mai.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE