Ilie Bolojan a publicat lista neregulilor descoperite la Ministerul Energiei

Ilie Bolojan a preluat mandatul de ministru de la Bogdan Ivan, devenind interimar la Energie după demisia social-democratului. Reamintim că Bogdan Ivan s-a numărat printre cei șase miniștri PSD care și-au dat demisia din Guvernul Bolojan, înaintea moțiunii de cenzură depusă în Parlament alături de AUR.

Premierul interimar a publicat pe Facebook lista de nereguli descoperite după mandatul lui Bogdan Ivan și a adus acuzații dure la adresa modului în care Ministerul Energiei a gestionat proiectele cu fonduri europene înainte de preluarea mandatului său.

Ilie Bolojan spune că a descoperit zeci de cereri de plată blocate de luni de zile, întârzieri semnificative și sporuri acordate „din oficiu”.

El avertizează că România riscă să piardă sute de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) dacă situația nu este remediată rapid.

Ce nereguli a găsit Ilie Bolojan la Ministerul Energiei

Într-o postare pe Facebook, Ilie Bolojan a explicat că a cerut o analiză detaliată a proiectelor aflate în derulare pentru a evalua progresul acestora.

„Să putem lua măsuri pentru a termina investițiile până în august și să nu pierdem banii europeni. Am văzut că avem bani, avem proiecte, dar avem blocaje și probleme care întârzie lucrările”, a precizat el.

Conform datelor prezentate, în primele patru luni ale anului 2026, plățile efectuate prin PNRR au însumat doar 60 de milioane de euro.

În același timp, ministerul are 82 de cereri de plată neprocesate, în valoare totală de 135 de milioane de euro, unele dintre acestea fiind depuse încă din 2025.

„Mai avem 4 luni pentru a putea termina lucrările și a face plăți. Am mai avea de achitat peste 400 milioane euro, fără cererile depuse și nerezolvate. Întârzierile sunt mari, iar concluzia este simplă: nu este suficient să avem finanțare. Trebuie să avem organizare, procesare rapidă și plăți făcute la timp. Altfel, lucrările nu se vor termina și putem pierde fondurile europene”, a transmis premierul interimar.

Ilie Bolojan a anunțat o serie de măsuri pentru deblocarea plăților de la Ministerul Energiei

Pentru a evita pierderea fondurilor europene, Bolojan a anunțat o serie de măsuri menite să accelereze procesarea dosarelor și să deblocheze plățile. Printre acestea se numără:

creșterea numărului de angajați dedicați verificării și procesării plăților;

majorarea normei de avizare pentru cei implicați în procesul de verificare;

eficientizarea colaborării cu experții Băncii Europene de Investiții (BEI) pentru reducerea timpului necesar aprobării plăților;

sprijin suplimentar din partea Ministerului Justiției și a Ministerului Proiectelor Europene pentru avizarea juridică și procesarea cererilor.

Modul de acordare a sporurilor din Energie se schimbă

Un alt aspect criticat de Ilie Bolojan este modul în care au fost acordate sporurile pentru angajații care lucrează pe proiecte finanțate din fonduri europene. Premierul interimar a subliniat că, până acum, aceste stimulente, care puteau ajunge până la 40% din salariu, erau acordate aproape automat, pe baza unor calificative anuale.

„Vom introduce evaluări lunare, iar sporul va fi legat de livrabile: dosare soluționate, plăți deblocate, termene respectate.

Nu eliminăm stimulentele pentru colegii care muncesc. Eliminăm plata lor din oficiu. Cine livrează trebuie recompensat. Cine nu livrează nu poate primi aceleași beneficii doar pentru că, pe hârtie, totul arată «foarte bine»”, a explicat el.

