Sorin are 24 de ani, locuiește în Alba Iulia dar se trage din Mihalț, acolo unde trăiește familia sa și unde are mulți prieteni care-i spun „Grosu”.

Modest, tonic și cu un simț al umorului veritabil, Sorin ne-a povestit despre el, despre momentele grele din competiție și despre reacția familiei și a prietenilor săi la performanța pe care a obținut-o.

„Sunt un băiat simplu, de la țară, am muncit de mic copil, asta pentru cei care spun că nu îmi place munca… pentru că au fost o mulțime de comentarii care au spus că du-te bă, băiatule, la muncă… am muncit de mic copil în agricultură, ai mei se ocupă cu agricultura, am și seriviciu, am și tractoare, facem și pâine… ca la țară”, a spus acesta.

S-a înscris în competiție datorită unei reclame pe care a văzut-o pe Facebook. Era în Germania, unde se angajase în perioada sărbătorilor la o firmă de curierat.

Nu s-a gândit nici măcar că va fi selectat, dar în final a ajuns chiar să câștige. Asta grație forței sale native, curajului și disciplinei pe care i-a dat-o munca.

În timpul competiției, a fost concentrat 100%, iar zâmbetul adversarului din finală, după prima palmă, l-a motivat și l-a îndârjit.

„Nu am simțit frică, dar eram foarte concentrat acolo, să nu mă mișc și când să dau, să lovesc tare (…)

Recomandări INTERVIU. Cât de inocenți sunt foștii ofițeri ai serviciului secret al MAI, ajunși șefi ai securității fraților Tate?

Am mai avut experiențe de-astea pe stradă, mai câte o bătaie, scandal, ca la Mihalț… (râde – n.red.) și cred că și de acolo am prins puțină rezistență și curaj.

Chiar dacă nu par eu foarte puternic, am muncit de mic, am avut forța necesară, am avut rezistența necesară…”, a adăugat Sorin.

A fost deranjat de unele cometarii care spuneau că a stat acolo să încaseze palme, pentru bani.

„Nu, nu am stat să îmi iau palmele pentru bani, așa sunt eu, caracterul meu, nu pot să dau înapoi niciodată, să mă las eu mai prejos decât adversarul meu dintr-o competiție.

Era onoarea mea, știam că se uită tot satul la mine, cum era după aia să intru în sat și să zică măi Grosule, că mi se zice Grosu în Mihalț, ce-ai făcut? Ai renunțat acolo, te-a bătut ăla mare (…) Nu m-am gândit nici o secundă la bani” a adăugat Sorin. Citește continuarea pe Alba24.ro.

ARTICOL PRELUAT DE PE ALBA24.RO

GSP.RO Shakira, agresată de mama lui Pique? Imaginile controversate care fac înconjurul presei internaționale. Ce i-a făcut soacra și cum a reacționat fostul fotbalist. VIDEO

Urmărește-ne pe Google News