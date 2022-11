Carmen a trăit suișurile și coborâșurile vieții și a înțeles de ce le-a trăit. A cunoscut personalități celebre, regi, prinți și președinți de state, fiecare trăindu-și îngrijorările pentru karmă și destin și are un curaj la superlativ de a descifra destinul celui din fața ei – adus către lumină din lumea spiritelor – și de a-l spune. Există acolo o forţă interioară uriaşă care îi permite să-și redefineacă viața, trăind parcă mereu alte existenţe, legate de sentimente fără moarte.

– De unde vine numele Harra? Există acolo o vibrație specială, comună cu numele sub care ai devenit cunoscută în muzică, cel de Mureșan?

– Numele Harra vine de la bunica mea, Maria Harra. Deci este un nume care a fost în familia mea. La origine, Harra provine de la grecescul „haros” care înseamnă „suflet” și care are o conotație spirituală. Mi-a plăcut semnificația acestui nume sublim, iar eu cred în tot felul de calculații energetice, iar vibrația lui simbolizează recunoaștere și succes în carieră. Nu există nicio legătură între Harra și Mureșan, dar amândouă sunt nume care aparțin familiei mele.

– Când și cum ai simțit chemarea muzicii?

– Aveam doi ani când cântam pe stradă și mama îmi spunea că voi ajunge cântăreață. La nouă ani, cântam la Casa Studenților, eram copilul trupei. Chemarea aceasta spre muzică vine din copilărie și provine dintr-o viață anterioară în care am fost cântăreață de operă în Franța.

– Dar chemarea lumii astrale? A jucat vreun rol aici moartea clinică pe care ai traversat-o în copilărie?

– N-am simțit nicio chemare astrală, dar, într-adevăr, moartea clinică mi-a deschis o portiță spre un univers pe care l-am accesat și mi-am dat seama că există lumi paralele, ceva dincolo de această existență senzorială. Și am avut fascinația acestei lumi spirituale în care am intrat pentru o secundă.

– Cum s-a făcut trecerea de la România la America și de la muzică la… muzica sferelor, la extrasens? Sau nu s-a făcut?

– Am existat în România, unde am fost o cântăreață cunoscută, dar tot în România am terminat o facultate și am lucrat în comerț exterior. Mereu am funcționat pe mai multe direcții de carieră. După ce am ajuns în America, în anii ‘80, am văzut un interes extraordinar pentru deschidere spre spiritualitate, metafizică și științele vechi și am considerat că este important ca oamenii să primească ajutor în viețile lor private. Așa că am decis să fac asta ca pe o meserie. Nu drept „prezicătoare” sau „clarvăzătoare”, așa cum nu m-am considerat niciodată, ci drept consilier psihologic. Și am reușit. Asta nu înseamnă că am renunțat vreo secundă la muzică. Am lucrat cu producătorul legendarei trupe Rolling Stones la două albume înregistrate în America și am continuat până în 2019, când am lansat un album, la Londra, „Behind Closed Doors”. Deci sunt și cântăreață și voi rămâne mereu activă și în această carieră muzicală. Chiar dacă au trecut destui ani, vocea mea și talentul meu sunt într-o formă maximă.

– Ce îți trebuie pentru ca propriile gânduri, sentimente, visuri, să se transmită în realitatea fizică?

– Realitatea reflectă ceea ce proiectează mintea. Îți trebuie cunoaștere de sine, multă forță, încredere și înțelepciune ca să pui în univers exact ceea ce ai nevoie și ceea ce ți se potrivește. Lumea exterioară reflectă toate dorințele tale și toate visele tale devin realitate prin felul în care știi să le proiectezi.

– Toată lumea îți cere probabil predicții. Eu o să-ți cer un răspuns foarte sincer: este o realitate faptul că Universul reacționează la fiecare gând omenesc? Cum știi, cum afli, cum constați asta?

– Oamenii nu îmi cer neapărat predicții, lumea vine la Carmen Harra ca la un consilier, pentru ghidare și pentru sfaturi despre cum să se schimbe și cum să își schimbe relațiile cu sine și cu ceilalți, despre lucruri mai profunde. Predicțiile sunt o manieră de a deschide portalul gândirii spre altceva și a proiecta posibilități în universul personal. Universul este o energie uriașă, iar gândurile sunt forme de energie. Gândurile interacționează cu Universul, iar energia lor este transmisă și primesc un răspuns din Univers, tot la nivel energetic. Deci tot ceea ce proiectăm, gânduri, fapte și acțiuni, au un ecou și revine la noi sub diverse forme energetice. Practic, tot ce ți se întâmplă este un răspuns al Universului la gândurile, faptele și acțiunile tale. Asta nu înseamnă neapărat că dacă ai o perioadă dificilă ai greșit cu ceva și că Universul te pedepsește. În viață există multe provocări și încercări prin care trebuie să treci ca să evoluezi în lumea fizică și în cea spirituală.

– Te consumă nervos, energetic, astfel de interogări? Cât te „costă” relația karmică cu Divinitatea, cu astralul?

– Relația mea cu Universul și cu Divinitatea este superbă și este o binecuvântare pe care o doresc tuturor. Pentru că doar așa reușești să trăiești frumos și să evoluezi. Asta nu mă consumă cu nimic.

„Nu mi-am schimbat niciodată religia creștină”

– Te-ai căsătorit cu un bărbat de origine israeliană, fiica ta, Alexandra, este ortodoxă, ai cochetat cu budismul, ai avut teme religioase la emisiunea ta radio. Ești o ființă religioasă? Cărei religii aparții?

– Tata a fost catolic, mama a fost ortodoxă, iar eu sunt botezată la catolici, deci sunt catolică și așa am rămas mereu. Soțul meu a fost creștin ortodox, copiii mei sunt ortodocși, iar eu sunt și ortodoxă, după mamă. Nu mi-am schimbat niciodată religia creștină. Dar vreau să înțeleg cum funcționează și alte convingeri religioase. Religie vine de la latinescul „religare” care înseamnă „unitate”. Deci câtă vreme religia are scopul de a uni oamenii și de a-i face mai buni, asta este religia în care cred.

– Dar nu e rău din punct de vedere dogmatic să faci predicții?

– Predicțiile, care se fac de mii de ani, au un efect psihologic, iar regii și împărații mergeau la diverși profeți pentru asta. Cel mai cunoscut vizionar al tuturor timpurilor rămâne Nostradamus, cel care a anticipat cu sute de ani înainte venirea lui Hitler și războaiele mondiale. Toți vizionarii au rămas în istorie ca niște capete luminate și doar în mod eronat predicția este asociată cu ceva negativ din punct de vedere dogmatic. Biblia este de fapt o carte de predicții și are 77 de profeții. Predicția are rolul divin de a preveni, de a anticipa, de a deschide un portal în mintea umană spre alte posibilități. De exemplu, când îi spui unui om că va avea un copil, acest lucru deschide gândirea omului spre posibilitatea respectivă, ceea ce este un factor extrem de pozitiv. Trebuie să înțelegem exact simbolul și puterea pozitivă a predicțiilor. Chiar dacă îi spui unui om că va divorța, vine ziua când va găsi un partener de viață mai bun și va fi fericit că acel divorț s-a produs și că existența lui a luat o altă turnură.

– Prevezi deseori lucruri incomode, devoalezi adevăruri care stăteau ascunse, lucruri greu de spus și greu de suportat. Nu ți-e teamă să o faci?

– Nu mă tem să le spun oamenilor adevărurile mai puțin plăcute pe moment pentru că știu că le fac un bine de care își vor da seama în viitor. Îi ajut pe oamenii respectivi să înțeleagă că un eveniment trebuie să aibă loc în viața lor și că trebuie să se pregătească. E mai bine să știi decât să nu ai habar, funcționează ca o avertizare. Biblia și marile cărți de înțelepciune sunt avertismente. Pe pereții piramidelor sunt scrise mesaje vechi de 3.000 de ani despre când se va descoperi penicilina, când vor fi războaiele mondiale, 11 septembrie 2001 și toate evenimentele majore ale lumii. Totul este scris pe acele ziduri.

– Ai scris „Decodificarea Destinului” o carte despre numerologie cu impact puternic asupra oamenilor. Ce este pentru tine numerologia, știință pură sau o artă divinatorie?

– Numerologia lui Pitagora este o mare știință care provine de fapt de la cabala antică și care poate fi folosită la orice. Lumea fizică este guvernată de spațiu și de timp. Dincolo de spațiu și de timp, de lumea fizică, este lumea continuă, unde timpul nu există sau, altfel spus, este continuu. Acolo este așa-zisa lume ideală, eternă, unde nu există deteriorare și îmbătrânire. Fără numere nu existau bani, bănci, calendar și nu știam nici în ce zi suntem. Numerologia aplicată la momentul nașterii îți definește un traseu prin anumite calități și caracteristici care te definesc. Cea mai nouă carte a mea, care va apărea în curând în America, se numește „Plus One” și este noua numerologie a relațiilor. Am combinat niște concepte din științele vechi și am arătat că există o legătură între arhetipul uman și factorul de timp, numerologic.

„Nu încerc să schimb convingerile nimănui”

– Ce i-ai spune unui ateu despre Dumnezeu?

– I-aș spune că Dumnezeu este o forță superioară care guvernează echilibrul existenței noastre la toate nivelurile. Fiecare, în felul lui, crede în Dumnezeul lui, fiecare crede în ceva. Ateul este cel care nu crede în nimic și ca atare este foarte limitat în ceea ce poate obține de la viață. Ateul trăiește în lumea lui și fiecare are dreptul să trăiască așa cum își dorește. Eu nu încerc să schimb convingerile nimănui. Fiecare funcționează la nivelul lui de percepție, însă ateul este la nivelul de jos al percepției umane pentru că nu vede nimic dincolo de limitările propriei lui existențe.

– Predicțiile tale țin și de extrasens, de o anume deschidere sau un har anume, sau strict de calcule numerologice?

-Predicțiile mele nu sunt legate neapărat de calculele numerologice. Calculele sunt doar un ajutor în a valida anumite momente în timp, când acestea ar trebui să se declanșeze. Predicțiile mele sunt mai mult viziuni care vin din intuiție, o abilitate a creierului pe care fiecare om o are, însă doar unii o dezvoltă la nivel superior. În tot ce spun și în tot ceea ce fac îmi folosesc intuiția.

– Cum percepi informația cum ajunge la tine? În scris, cu imagini, auditiv, alb-negru, color…? Știi că vine din trecut sau din viitor?

– Nu îmi dau seama exact cum vine informația și de mulți ani încerc să aflu care este sursa acesteia. De asta m-am și educat, am urmat tot felul de școli, inclusiv de medicină, să înțeleg cum funcționează creierul uman și cum poate percepe anumite lucruri care trec dincolo de timpul fizic, în lumea timpului continuu. Eu încerc doar să exprim ce primesc din această zonă, însă ca să descifrez exact cum și sub ce formă, îmi mai trebuie câteva vieți.

– Ți se întâmplă să vezi ceva despre un om necunoscut, întâlnindu-l prima dată? I-ai spune ce ai văzut? N-ar tulbura asta status-quo-ul, ordinea energetică a lucrurilor?

– Dacă văd un om prima dată și simt intuitiv că am să-i transmit un mesaj, îi spun, chiar dacă el s-ar putea simți deranjat. În zeci de ani de când fac această meserie, am avut mulți oameni care mi-au mulțumit mai târziu pentru aceste mesaje, chiar dacă atunci când le-am transmis nu erau pregătiți să le primească. Sunt un misionar și un mesager, transmit convinsă fiind că la final informația va avea un efect benefic.

– Ce vor să știe oamenii cel mai des? Lucruri mărunte din apropierea lor sau răspunsuri la marile întrebări ale omenirii: de unde venim și încotro mergem?

– Oamenii vor să știe despre viața lor privată, despre sănătate, iar ce îi doare cel mai mult sunt relațiile umane, în special cele de dragoste.

„Am avut foarte multe vieți și sufletul meu a evoluat”

– Crezi că energia și modelul sufletului uman poate lua diferite forme? Ce va fi atunci după viața de aici?

– Sufletul este energie pură și nu ia diferite forme. El se încarnează pentru a soluționa niște acțiuni de-a lungul timpului. De asta se spune că sufletul este nemuritor, că fiind energie pură, nu moare. Sufletele există undeva, pe un anume plan al lumii eterne și au șansa de a reveni în lumea fizică pentru a soluționa problemele lăsate nerezolvate în vieți anterioare. Eu am avut foarte multe vieți, am trecut prin foarte multe experiențe existențiale, iar sufletul meu a evoluat. Și fiecare om este la un anumit nivel de evoluție a sufletului, în funcție de experiențele trăite.

– Comunici cu lumea spiritelor? Nu e un pericol?

– Nu există niciun fel de pericol. Lumea spiritelor vrea să comunice mereu, încearcă asta, dar nu oricine este deschis spre acest gen de comunicări. Și ideile religioase care s-au infiltrat în convingerile noastre spun că ar fi ceva greșit. Și că nu am avea voie să comunicăm sau să nu credem în reîncarnare, când Iisus este cel care a crezut în reîncarnare și a spus că va reveni după 2.000 de ani. Deși contestă, religia crede în reîncarnare. Sufletul rămâne în lumea fizică încă 40 de zile după ce inima încetează să îți mai bată… Creierul continuă să emită unde electromagnetice pentru încă 40 de zile.

– Să ne încredem în vorbele spiritelor? De unde știm că nu sunt spirite rele?

– Nu caut să accesez spiritele rele. Spiritele care te înconjoară sunt cele care vor să te protejeze. Nu atragi demonii pentru că nu ai nicio conexiune cu ei. Sigur, dacă mergi să locuiești într-o casă bântuită de spirite rele, vei simți imediat efectul acestora. De asta se făceau atâtea dezlegări în anumite locuri. De asta nu trebuie să îți faci casă peste un mormânt sau unde a fost un cimitir, că tulburi spiritele. Comunicarea cu spiritele este în general cu cei din familia ta, cei care te iubesc și care te protejează. Noi suntem mereu înconjurați de cei dragi nouă și care nu mai trăiesc, dar vor să fie în contact cu noi. Avem în aceste spirite un sprijin extraordinar pe care nici nu îl bănuim. Dumnezeu e superb, lumea spirituală este minunată, cei urâți și răi suntem noi, oamenii, care trebuie să evoluăm spre a fi mai frumoși și mai buni unii cu alții. Altfel nu vom ajunge nicăieri…

Karma este creația noastră, creăm acțiuni karmice

– Trăim cu toții un destin imuabil, ca la Sofocle, sau e loc și de liber arbitru? Avem alegeri de făcut sau doar avem iluzia ca alegem?

– Avem multe alegeri de făcut. Avem un traseu și decidem în ce direcție vrem să mergem și adesea alegem greșit în multe cazuri. Apoi ne întrebăm de ce lucrurile în viața noastră nu merg bine. Liberul arbitru joacă un rol esențial în existența noastră. Noi alegem cu cine ne căsătorim, cum trăim, fără să ne gândim ce facem. Mizăm pe concepte total eronate… pe atracții fizice, apoi plângem.

– Dar cum se reflectă karma în sensul vieții umane? Ne conduce implacabil sau ne așteaptă să o retrăim iar și iar?

– Karma este creația noastră, nu ne conduce. Creăm acțiuni karmice și acestea ni se întorc. Când te porți urât cu tine și cu cei din jur, faci greșeli, furi, minți, înșeli, spui „M-a pedepsit Dumnezeu!”. Nu, te-ai pedepsit singur! Nimeni nu ne pedepsește, decât noi! Noi suntem cei mai răi pentru noi. Miracolul existenței este compasiunea și virtutea compasiunii este iubirea. Și prin iubire ne putem vindeca și crea lumea ideală în care Dumnezeu își dorește să trăim. Este alegerea noastră dacă vrem să trăim în iad. Lumea aceasta este paradis, dar noi o transformăm într-un iad, prin legile noastre umane, prin comportament, prin emoțiile negative, prin răul din noi pe care nu știm să îl potolim.

– Crezi în sufletele-pereche, în jumătățile sferei care se regăsesc peste timpuri?

– Da, cred în sufletele-pereche. Sunt oameni a căror conexiune este sublimă. Fiecare dintre noi ar trebui să își caute sufletul-pereche și să nu se arunce în relații doar de dragul de a fi cu cineva.

De când eram mică mi-am văzut viitorul, prin comunicarea cu spiritul lui Octavian Goga

– Darul tău se moștenește? Percepțiile, clarviziunea, le-ai transmis și fiicei tale?

– Acest dar îl are toată lumea. Toată lumea are corzi vocale, dar nu toată lumea poate cânta. Toți suntem intuitivi. Dar nu toți ne dezvoltăm intuiția și o folosim. Fiica mea este extrem de intuitivă și a devenit o vizionară în felul ei pentru că eu i-am deschis portalul acesta. Mama mea era extrem de intuitivă, dar nu a știut niciodată ce înseamnă intuiția. Și bunica mea la fel… Nu era o deschidere spre spiritualitate atunci, aceasta s-a produs mai târziu. Există și o moștenire și cred că Alexandra mi-a moștenit intuiția la fel cum eu am moștenit-o pe mama și pe bunica.

– Dacă afli ceva rău despre un om poți împiedica să se întâmple? Poate omul să evite răul din viață?

– Omul care este avertizat și ține cont de avertisment poate evita să i se întâmple un lucru rău. De asta este important să trăim cu viziunea viitorului, să realizăm că lucrurile pe care le-am creat în trecut se pot reflecta în viitor.

– Ești un om special, profund intuitiv și mai mult ca orice, netemător. Despre tine ai predicții, ți-ai văzut viitorul? Cum este?

– De când eram mică mi-am văzut viitorul. Știam, din comunicarea cu spiritul lui Octavian Goga, că voi pleca în America, că voi scrie cărți în altă limbă și că voi cunoaște președinți de stat. Am știut și că soțul meu se află în altă parte a lumii și că are aceeași inițială a numelui cu a tatălui meu. Mai am multe lucruri bune de făcut în această lume. Trăim vremuri extrem de tulburi în evoluția umanității și cred că sunt un mesager cu informații importante pentru cei care vor să asculte.

– Te caută VIP-uri, președinți, oameni din showbiz, oameni din politică, din sport dar și oameni simpli. Doar din America sau și din România ori din alte părți ale lumii?

– Mă caută oameni de pe tot mapamondul.

– Ce vezi despre România în 2023? Bine, mai bine, rău sau și mai rău?

– România merge spre progres, dar are încă o perioadă de lupte interne, existențiale. Vor fi multe probleme de rezolvat și în anul 2023, pe toate planurile, dar există o relansare care începe să se simtă. Viața românilor va fi influențată în continuare de tot ce se întâmplă în lume, cum ar fi inflația fără precedent și tulburările economice majore, dar va exista o echilibrare. Altfel spus, din 2023 se va vedea luminița de la capătul tunelului.

