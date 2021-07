Dacă în viața profesională a cunoscut succesul, în plan personal rapperul a trebuit să treacă peste mai multe greutăți. Artistul a fost condamnat de trei ori la închisoare, pentru cinci ani și jumătate, aproape șase. A treia condamnare la pușcărie a fost cea mai grea, iar asta pentru că avea deja o familie și începuse să-și facă planuri.

Invitat la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Aproximativ discuții”, cu Gojira, celebrul rapper a povestit cum i-a fost viața în spatele gratiilor.

„La 25 de ani, a fost o prostie prima oară, prostia legii. Am fost la pușcărie atunci pentru că nu cunoșteam foarte bine legea și am zis o tâmpenie, negândindu-mă la consecințe. Le-am spus că eram eu cu un prieten, că ne-am drogat împreună. Îl arestaseră mai întâi pe el, au găsit niște convorbiri și cu mine și m-au chemat și pe mine la Târgoviște la audieri (…)”, a explicat Sișu.

„Și acolo că ce e cu prietenia asta (…) Le-am spus că știu și ei, doar asta e problema. Că toată lumea face așa, că dacă te duci să-ți iei droguri, nu mergem trei inși. Nu mergem toți trei la ușa omului. Se duce unul și aia e (…). Eu când am auzit de ce mă acuză, m-a pufnit și râsul, am crezut că e ceva serios aici. A doua oară, soția unui amic a purtat un microfon, noi eram într-un grup care consuma droguri și au fost mai multe discuții. Eram 20 și ceva de inși acolo. Unii au fost achitați, unii au fost condamnați (…)”, a mai declarat artistul la podcast.

Ca deținut, artistul spune că nu a avut situații neprevăzute la închisoare, că sunt colegi care își asumă faptele, iar alții se consideră nevinovați.

„Nu am văzut pe cineva care să fie total rău, ca să nu facă absolut nicio chestie bună. E o chestie pe care am verificat-o și am văzut-o. Da, există și oameni care sunt foarte răi, dar nu am văzut un om care să fie constant rău. Am văzut și laturile fiecăruia bune și toți au nevoie de o oarecare interacțiune (…). Eu personal, sunt unul dintre cei mai toleranți oameni pe care îi cunosc și, în general, nu prea zic lucruri despre mine. Însă, nu sunt tolerant în fața răului și când îl simt deghizat în caritate, în bine, atunci devin aspru. În rest, sunt un tip dulce, tolerant, cu caterincă”, a mai continuat Sișu Tudor.

Poți urmări podcastul integral pe YouTube

– Articol în parteneriat cu HappyFishTV –

