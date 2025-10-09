Jennifer Lopez și Ben Affleck au îngropat securea războiului pentru o seară. Cu ce ocazie? Premiera musicalului „Sărutul femeii păianjen”, pe care Affleck l-a produs și în care Lopez joacă unul dintre rolurile principale. După ce au pozat împreună pe covorul roșu, Ben a spus despre Jennifer că este incredibilă, în timp ce ea i-a mulțumit fostului soț pentru că i-a transformat visul de a juca într-un musical în realitate. Filmul, a cărui acțiune este plasată într-o închisoare argentiniană în anul 1975, nu are încă o dată de lansare în România.

Serialul „Peaky Blinders” primește o continuare la patru ani de la încheierea sezonului 6. Un film cu actorul Cillian Murphy cap de afiș ar urma să apară anul viitor, în timp ce alte două sezoane a câte 6 episoade fiecare au fost comandate de BBC și Netflix. Sezoanele 7 și 8 vor merge dincolo de punctul în care se va încheia filmul, care se află în prezent în post-producție.

Keira Knightly este protagonista unui nou film Netflix, „Femeia din cabina 10”, ecranizarea cărții cu același titlu. Lungmetrajul, disponibil pe Netflix de mâine, spune povestea unei jurnaliste care, aflată la bordul unui iaht de lux, vede un pasager căzând peste bord. Când nimeni nu o crede, protagonista își riscă viața pentru a afla adevărul.

Victoria Beckham este subiectul unui nou documentar Netflix. Seria limitată se concentrează pe perioada în care Victoria a făcut parte din trupa Spice Girls, pe scrutinul media de la începutul relației cu David Beckham, dar și pe familia și cariera ei actuală. Documentarul „Victoria Beckham” este deja disponibil pe Netflix.

Universul „Urzeala tronurilor” se extinde cu un nou prequel. HBO va lansa la începutul anului viitor serialul „Cavalerul celor șapte regate”, bazat pe cartea cu același nume, scrisă de George R. R. Martin. Serialul spune povestea cavalerului Ser Duncan cel Înalt și a scutierul său, Egg, care este de fapt Prințul Aegon Targaryen, în timp ce călătoresc împreună printr-un Westeros condus de familia Targaryen, cu aproape un secol înainte de întâmplările din „Urzeala tronurilor”.