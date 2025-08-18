„Cred că pauzele sunt extrem de importante, utile și binevenite, mai ales după o perioadă lungă de muncă. Aveam nevoie de timp doar cu băieții mei, cu nimic altceva pe lângă. Am avut timp să ne jucăm în mare, să mergem cu paddleboardul și să ne bucurăm de liniște. Pentru mine, orice decuplare după o perioadă intensă e un prilej bun de a mă încărca și odihni pentru ce urmează. Un fel de reculer pour mieux sauter”, a spus Andreea Vasile.

Cei doi actori și-au luat familiile și au plecat în concediu

Vacanța alături de colegul de platou și de partenerii lor de viață a fost una memorabilă: „A fost una dintre cele mai frumoase vacanțe. Cu cine lungi, dimineți cu briză și cu copiii pe plajă și prosecco împărțit cu Olivia, soția lui Bogdan. Bonus pentru copii erau plecările lui Bogdan la snorkeling, de unde se întorcea cu diferite «comori» găsite pe fundul mării”.

Bogdan Albulescu confirmă că experiența a fost una aparte: „A fost o vacanță exact pe sufletul meu, am îmbinat marea cu muntele, relaxarea cu aventura. În Grecia m-am bucurat de snorkeling și scufundări, iar pe Via Transilvanica am descoperit mountain bike-ul. A fost combinația perfectă, care m-a încărcat complet”.

Recomandări Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Dincolo de locuri și activități, vacanța i-a adus pe actori mai aproape de familie și prieteni. „Timpul petrecut cu băieții mei, lipsa alergăturii, zile întregi fără să mă gândesc la ce urmează să fac a doua zi, asta a fost cel mai valoros pentru mine”, a povestit Andreea Vsile.

„Pe Via Transilvanica am descoperit o comunitate de oameni incredibil de pasionați și uniți. A fost neașteptat de emoționant și mi-a reamintit cât de puternice pot fi legăturile autentice”, a mai afirmat Bogdan Albulescu.

Cât despre personajele lor, actorii au și ei câte o viziune. „Cred că Amaliei i-ar plăcea mai mult la munte. O văd într-o drumeție, mai degrabă, decât pe plajă”, a spus Andreea Vasile. „Dinu? Clar Spania! Poate un sat din Andaluzia sau Barcelona. Ar lua o carte groasă cu el, ar face planuri mari, dar cel mai probabil s-ar relaxa total”, a completat Bogdan Albulescu.

Andreea Vasile și Bogdan Albulescu s-au întors pe platourile de filmare

Recomandări Războiul dintre ANAF și samsarii de mașini. Două sentințe diferite: român obligat să achite taxe la stat pentru 68 de tranzacții, fiscul obligat să plătească zeci de mii de lei într-un caz similar

Chiar dacă vacanța a fost o gură de aer proaspăt, energia platourilor de filmare rămâne de neînlocuit pentru amândoi. „Am învățat că cel mai important lucru e să fii prezent acolo unde ești, cu totul. Așa că în vacanță am fost 100% acolo, iar la filmări sunt la fel”, a mai afirmat Andreea Vasile. Iar Bogdan Albulescu recunoaște: „Mi-a lipsit vibe-ul de pe platou, glumele dintre duble, agitația, colegii. E un ritm greu de înlocuit”.

Publicul îi va revedea pe Andreea Vasile și Bogdan Albulescu în rolurile Amaliei și lui Dinu în sezonul 3 al serialului „Iubire cu parfum de lavandă”, începând cu 12 septembrie 2025, difuzat în fiecare vineri, de la ora 20.30, pe Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Vezi Rezultate BAC 2025, sesiunea de toamnă, note publicate de edu.ro!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE