Mihai Morar a lipsit o lungă perioadă de pe rețelele de socializare, spunând că a decis să facă acest lucru pentru că ”relația” lui cu rețelele de socializare s-a schimbat.

„AM DISPĂRUT 1 LUNĂ DE PE SOCIAL MEDIA… și nu s-a întâmplat nimic. A fost cea mai lungă pauză de când sunt prezent aici. Și momentul nu a fost ales întâmplător. Cred că rețelele sociale sunt din ce în ce mai mult despre algoritmi și din ce în ce mai puțin despre oameni. Din ce în ce mai mult despre radicalizare, despre LaBubu-izarea conținutului și din ce în ce mai puțin despre oameni normali.

Oamenii normali sunt încă aici, doar că ei nu mai hotărăsc ce consumă, ci algoritmii o fac în locul lor. Nu mă plâng. Nu social media e problema. Relația mea cu ea este”, a declarat Mihai Morar, pe rețelele de socializare.

”Nici nu vreau să mă laud că am citit în ultima lună mai multe cărți decât în ultimele 12. Sau că am petrecut timp cu oamenii mei preferați de pe Pământ sau că au fost zile întregi în care nici nu am intrat pe Instagram. TikTok-ul nu țin minte să-l fi deschis vreodată în august.

Am pierdut timpul. La cafele nenumărate. La taverne care încă dau bon de mână. La chioșcuri de ziare care nu acceptă plata cu cardul nici în 2025. Am pierdut timpul în vacanță. N-am încercat să câștig nimic.

Nu m-am simțit în niciun moment vinovat că nu am postat de zile întregi. Time is not money. Time is time! Timpul însemnă bani doar atunci când încerci să răscumperi înapoi cu ei orele pe care le-ai pierdut ca să îi câștigi”, a mai spus Mihai Morar.

