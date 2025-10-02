Cununia civilă are loc la aproape o lună de când Adriana Bahmuțeanu și-a condus mama pe ultimul drum. Adriana Bahmuțeanu declara înainte de eveniment că va purta o rochie neagră, având în vedere că este în doliu. La acest eveniment au fost prezenți fiul și mama lui George Restivan.

„Nu avem emoții, este o formalitate, semnăm actele, pentru că trebuia să facem de mult lucrul ăsta și l-am tot amânat.

Am zis să intrăm în rândul lumii, pentru că știți foarte bine că mama mea nu mai este. În memoria ei am venit astăzi aici, mama și-a dorit foarte tare să fiu măritată și la casa mea și pe mai departe o să amânăm pentru anul viitor petrecerea de nuntă. Deci nu facem petrecere, suntem în doliu, dar putem să venim, să semnăm actele la primărie, să fim legal vorbind soț și soție”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, la Viața fără filtru, înainte de cununia civilă.

George a declarat că el și Adriana nu au niciun plan legat de ce vor face după cununia civilă. „Nu avem niciun plan deocamdată”, a declarat George Restivan, potrivit Spynews.

Adriana Bahmuțeanu trăiește una dintre cele mai emoționante perioade din viața sa. Vedeta a anunțat recent, în cadrul emisiunii Spynews TV, că pe 2 octombrie va avea loc cununia civilă cu logodnicul său, George Restivan, într-o ceremonie simplă, la primărie.

„Noi facem doar o cununie civilă pentru că până acum ne-am tot chinuit cu actele, am mai depus odată actele la primărie, dar nu erau gata. Mâine din nou mergem la primărie să ducem ultimele acte, să vedem ce mai trebuie, și pe 2 octombrie ne vom căsători legal.

Facem doar o cununie civilă la casa de căsătorii a primăriei, nu facem petrecere, nu mergem la restaurant, nu suntem duși cu capul să mergem la manele sau să ne bem mințile prin vreo bodegă. Nu există așa ceva.Nunta propriu-zisă și petrecerea de nuntă o să o facem anul viitor, pentru că nu e o petrecere de nuntă, va fi un șpriț cu prietenii”, a spus Adriana Bahmuțeanu în luna septembrie, la Spynews TV.







