„Toţi! Am avut norocul ca toate întâlnirile pe care le-am avut să lase o amprentă, să mă înveţe ceva. De la bunica, la profesorul de actorie al trupei de teatru din liceu, de la colegii actori de la Tulcea, la colegii actori de mai târziu de la Vâlcea.

Cât despre facultate, e o listă întreagă – domnul profesor Mircea Gheorghiu, de a zis la un moment dat în anul I: «Vreau să fac din Dunaev om». Apoi domnul profesor Adrian Titieni, Mihaela Beţiu, Marela Jugănaru şi mulţi alţii.

Toate acestea sunt încununate de întâlnirea cu doamna Ruxandra Ion, care m-a descoperit şi mi-a oferit enorma şansă ca fix în pandemie să am ocazia să evoluez şi să performez în faţa unui public atât de larg”, a declarat Alecsandru Dunaev pentru okmagazine.

Alecsandru a dezvăluit și care a fost cel mai mare obstacol pe care a trebuit să îl depășească până acum, în cariera lui.

„Încrederea în sine. Am avut mulţi ani gândul că sunt alţii cu mult mai buni ca mine şi nu ar avea sens să concurez cu ei. Dar de ceva timp am descoperit că eu am scopul meu în această meserie şi trebuie să lupt ca să ies în faţă şi să-mi împlinesc acel scop.

Da, sunt în continuare conştient că sunt mulţi mai buni ca mine. Îi admir, învăţ de la ei şi merg mai departe”, a mai spus actorul pentru sursa citată.

