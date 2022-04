Ieri, într-o postare pe rețelele de socializare, Alexandra Stan a anunțat că al cincilea album din cariera ei de artist va apărea în România pe data de 29 aprilie, la scurt timp după Paște. Cântăreața a distribuit o imagine, care imediat a atras atenția, o imagine care e și coperta viitorului album.

Vedeta apare într-o ipostază provocatoare, poartă doar lenjerie intimă și e încălțată cu o pereche de sandale cu platformă. Este machiată într-un mod special și are părul pe spate, foarte lung,

Peste 11.000 de like-uri și sute de comentarii a primit până la această oră pe Facebook pentru imaginea postată. Fanii au apreciat apariția cântăreței: „Foarte sexy. O zeiță a frumuseții. Criminal de frumoasă. Tot respectul (…)

E naturală, frumoasă și talentată, e pe jumătate nudă și …care e problema? Poate să-și permită, voi nu. (…)

Fii frumoasă! Nu uita…ești marcă înregistrată!!! (…)

Doamne, cât ești de frumoasă!”, sunt câteva dintre comentariile apărute pe Facebook.

Încă de la sfârșitul anului 2021, Alexandra Stan anunța că are mari planuri pentru 2022. Vorbea despre noul ei album, dar și despre achiziționarea unei case.

Sper să fie totul bine și la anul în martie să lansez albumul pe care îl vreau. A fost un an zbuciumat, dar am avut și experiențe frumoase, am avut și 4-5 concerte.

Pentru 2022 am planuri multe. Vreau să îmi iau casă la anul, un apartament dacă îmi ajută Dumnezeu, poate să îmi schimb și mașina, dar mai mult vreau realizări pe plan profesional”, a declarat Alexandra Stan în cadrul unei emisiuni TV, în decembrie 2021.

