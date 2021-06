Alexandra Stan s-a căsătorit în secret. Primele declarații despre nuntă: „Totul a fost de vis”

„Atunci când există iubire, respect, înțelegere, nu cred că ai de ce să aștepți. Unii oameni iau deciziile acestea mai greu, alții mai repede. Nu consider că trebuie să existe un pattern. Hotărâtă și fericită.”, a declarat artista.

Alexandra Stan apare pe coperta revistei VIVA! de iulie în rochie albă de mireasă, cu voalul pe cap. Despre cununia religioasă cu bărbatul iubit spune că a avut loc la Constanța, într-o mare discreție. Doar familia și nașii au participat.

„Cel mai mare minus este că n-am avut prietenii aproape, dar a fost o ceremonie frumoasă. Ceremonia religioasă am avut-o la Constanța, la Biserica Sf. Nicolae. Am fost cununați chiar de preotul care a cununat-o și pe sora mea, care mi-a botezat nepoții. E părintele meu duhovnic. A venit la Constanța și părintele lui duhovnic, care este călugăr și care slujește la Mănăstirea Sitaru, de aici de lângă București, și a fost o ceremonie foarte frumoasă. Am avut și cor, a fost totul ceva de vis, intim.”, a mai spus ea în același interviu.

„Ne-am dorit tare mult un eveniment intim, o petrecere în familie, pe malul mării, ceva inedit. Fiind și timpul destul de scurt, multe detalii de pus la punct, ne-am decis să lucram cu un wedding planner și am ales-o pe Irina Mărculescu.

Am avut parte de confidențialitate, care a fost un „must pentru noi, de entuziasm, de profesionalism. Pe scurt, am fost pe aceeași lungime de undă și a ieșit minunat!”, a adăugat cântăreața care până la momentul acesta nu a dezvăluit cine e bărbatul care i-a devenit soț.

