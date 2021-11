Amalia Năstase, blocată pe Aeroportul Otopeni. Apelul făcut de fosta soție a lui Ilie Năstase. „Suntem de o oră în avion”

Fosta soție a lui Ilie Năstase a fost blocată mai bine de o oră pe Aeroportul ”Henri Conadă” din București, în avionul cu destinația către Paris. Vedeta a fost deranjată după ce avionul care trebuia să decoleze la ora 6:00 dimineața s-a ridicat de pe pistă abia la ora 07.38.

Amalia a postat un mesaj în mediul virtual. „Ministerul Transporturilor si Infrastructurii România aveti cum sa trimiteti un mecanic sa se uite la avionul Air France care e pe pista si care trebuia sa decoleze la ora 6.00, va rog? Ca suntem de o ora in avion si il asteptam pe mecanic.

E plin avionul si stam ca prostii in el. Ii luam noi uber mecanicului, daca e 😭😭😭 Aeroportul International Henri Coanda, take your time…”, a scris fosta soție a lui Ilie Năstase pe pagina ei de Facebook.

Citeşte şi:

Cum organizează un colaborator al Poliției, în mijlocul pandemiei, petreceri „fără vaccin” și „fără test COVID” pentru liceeni în București

Vin nămeții peste „Sectorul Gunoaielor”? Romprest amenință că nu va realiza deszăpezirea în sectorul 1. Clotilde Armand: „Suntem în negocieri”

Ce putea să facă Iohannis, dar n-a făcut și de ce acum ar fi mai bine să lase politica și să se țină de golf

PARTENERI - GSP.RO Răspunsul lui Codrin Ștefănescu, întrebat dacă Anamaria Prodan l-a părăsit pentru Reghecampf

Playtech.ro BOMBĂ! Niculina Stoican, acuzată de furt după moartea lui Petrică Mâțu Stoian. S-a ajuns la tribunal deja

Observatornews.ro Mihaela, o studentă la Medicină de 21 de ani, a murit cu zile din cauza unui abces, în Galați. Mărturia sfâșietoare a mamei

HOROSCOP Horoscop 16 noiembrie 2021. Balanțele își văd blocate sau amânate cele mai importante planuri cu cei dragi

Știrileprotv.ro Au primit amenzi uriașe după ce au petrecut cu calul în casă. Ce a pățit un bărbat care a încercat să danseze cu animalul

Telekomsport Josnic. Gimnasta uriaşă a ţării a fost batjocorită pe baza etniei în plină stradă şi atacată cu un spray iritant lacrimogen. Ce a putut face agresorul

PUBLICITATE Dana Rogoz & Ada Galeș: voci pentru schimbare