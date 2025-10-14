După ce au apărut speculații potrivit cărora Andreea Mantea ar putea fi înlocuită de Bianca Comănici în rolul de prezentatoare a show-ului „Casa iubirii”, vedeta de la Kanal D a decis să lămurească situația.

Contactată de CANCAN.RO, Andreea Mantea a pus capăt tuturor zvonurilor și a confirmat că rămâne prezentatoarea emisiunii care i-a cucerit pe telespectatori. „Nu, nu este deloc adevărat acest zvon. Când voi fi schimbată, dacă voi fi schimbată peste câțiva ani, 10, 15, 20 de ani, cât mă mai țin șalele, aș vrea să fiu schimbată cu Bianca, de ce nu?”, a declarat vedeta, infirmând categoric informațiile apărute în presă.

Concurenții de la „Casa iubirii” au început să plângă

Zvonurile au apărut după ce fanii au observat activitatea tot mai intensă a Biancăi Comănici în mediul online. Fosta concurentă și dublă câștigătoare a emisiunii „Puterea Dragostei” s-a lansat recent în proiectul propriu, „Culisele iubirii”, iar unii internauți au speculat că aceasta ar putea prelua rolul de prezentatoare.

„Da, am făcut prea multe glume în ultima perioadă. Am făcut o glumă la un moment dat cu Octavian Strunilă și am zis ceva de genul «Acum eu o să vă prezint succesorul meu» și concurenții s-au pus toți pe plâns. Măcar așa mi-am dat seama că mă iubesc! Ne-am ținut de glume o perioadă și probabil de aici toată treaba asta. Cum să schimb ceva care funcționează atât de bine?! (…) Eu sunt prinsă și cu filmările de la emisiune și cu castingul. Așteptăm concurenți noi pentru sezonul 5, mergem prin mai multe orașe din țară. Sunt plină!”, a declarat Andreea Mantea.

Cu toate acestea, se pare că „Casa Iubirii” rămâne sub îndrumarea Andreei Mantea, care a demonstrat în repetate rânduri că știe să gestioneze cu emoție, umor și eleganță poveștile de dragoste din show-ul de la Kanal D.

Unul dintre autorii furtului a 10 milioane de lei dintr-un oficiu poștal din Timișoara a fost prins în Italia
Știri România 17:41
Unul dintre autorii furtului a 10 milioane de lei dintr-un oficiu poștal din Timișoara a fost prins în Italia
Primăria Iași va lua cu împrumut 130 de milioane de lei ca să asigure încălzirea la iarnă: „Aşa arată reţeta perfectă a punerii pe butuci a unui oraş"
Știri România 17:36
Primăria Iași va lua cu împrumut 130 de milioane de lei ca să asigure încălzirea la iarnă: „Aşa arată reţeta perfectă a punerii pe butuci a unui oraş”
Nelu Cortea, dezvăluiri despre viața lui Cătălin Bordea: „El e foarte bine! Înflorește"
Exclusiv
Stiri Mondene 17:36
Nelu Cortea, dezvăluiri despre viața lui Cătălin Bordea: „El e foarte bine! Înflorește”
Andreea Mantea, primele declarații după zvonurile că ar fi fost înlocuită la „Casa Iubirii": „Concurenții s-au pus toți pe plâns"
Stiri Mondene 17:20
Andreea Mantea, primele declarații după zvonurile că ar fi fost înlocuită la „Casa Iubirii”: „Concurenții s-au pus toți pe plâns”
Legea prin care românii bolnavi de cancer își vor putea retrage integral banii din Pilonul II de pensii a ajuns la președintele Nicușor Dan
Politică 16:50
Legea prin care românii bolnavi de cancer își vor putea retrage integral banii din Pilonul II de pensii a ajuns la președintele Nicușor Dan
Lukașenko este pregătit pentru „marea afacere" cu SUA, dacă aceasta servește intereselor Belarusului
Politică 15:23
Lukașenko este pregătit pentru „marea afacere” cu SUA, dacă aceasta servește intereselor Belarusului
