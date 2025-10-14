După ce au apărut speculații potrivit cărora Andreea Mantea ar putea fi înlocuită de Bianca Comănici în rolul de prezentatoare a show-ului „Casa iubirii”, vedeta de la Kanal D a decis să lămurească situația.

Contactată de CANCAN.RO, Andreea Mantea a pus capăt tuturor zvonurilor și a confirmat că rămâne prezentatoarea emisiunii care i-a cucerit pe telespectatori. „Nu, nu este deloc adevărat acest zvon. Când voi fi schimbată, dacă voi fi schimbată peste câțiva ani, 10, 15, 20 de ani, cât mă mai țin șalele, aș vrea să fiu schimbată cu Bianca, de ce nu?”, a declarat vedeta, infirmând categoric informațiile apărute în presă.

Concurenții de la „Casa iubirii” au început să plângă

Zvonurile au apărut după ce fanii au observat activitatea tot mai intensă a Biancăi Comănici în mediul online. Fosta concurentă și dublă câștigătoare a emisiunii „Puterea Dragostei” s-a lansat recent în proiectul propriu, „Culisele iubirii”, iar unii internauți au speculat că aceasta ar putea prelua rolul de prezentatoare.

„Da, am făcut prea multe glume în ultima perioadă. Am făcut o glumă la un moment dat cu Octavian Strunilă și am zis ceva de genul «Acum eu o să vă prezint succesorul meu» și concurenții s-au pus toți pe plâns. Măcar așa mi-am dat seama că mă iubesc! Ne-am ținut de glume o perioadă și probabil de aici toată treaba asta. Cum să schimb ceva care funcționează atât de bine?! (…) Eu sunt prinsă și cu filmările de la emisiune și cu castingul. Așteptăm concurenți noi pentru sezonul 5, mergem prin mai multe orașe din țară. Sunt plină!”, a declarat Andreea Mantea.

Cu toate acestea, se pare că „Casa Iubirii” rămâne sub îndrumarea Andreei Mantea, care a demonstrat în repetate rânduri că știe să gestioneze cu emoție, umor și eleganță poveștile de dragoste din show-ul de la Kanal D.

