Andreea Popescu este căsătorită cu Rareș Cojoc și împreună au doi copii. În curând, cei doi vor deveni părinți pentru a treia oară. Fosta dansatoare a Deliei mai are un băiețel și o fetiță, iar acum se pregătește și pentru cel de-al treilea copil.

„Este provocator, este frumos, obositor, este greu, este minunat. Foarte multe persoane din social media cu urmăritori mulți sau mai puțin creează un idealism de mame perfecte sau mame care se plâng exagerat de mult. Mai sunt și cele care pozează în mame… că fiecare copil este perfect, că au colici, că este cel mai cuminte, cel mai ascultător și atunci creează frustrări.

Și eu le-am simțit, după ce am născut am rămas cu burtă o perioadă și atunci când vedeam mamele acelea suple, creează niște frustrări, că vrei sau nu le vrei. Poate ar trebui să spunem că sunt tot felul de momente grele, frumoase, provocatoare. Îmi doresc mulți copii”, a declarat Andreea Popescu în cadrul interviului.

Cum se înțelege Andreea Popescu cu soțul ei

De câțiva ani, fosta dansatoare a Deliei Matache trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Rareș Cojoc. Cei doi se completează perfect și au reușit să găsească un echilibru în relația lor, deși uneori discuțiile în contradictoriu sunt inevitabile.

„Creează discuții între soț și soție, îndepărtarea dintre soți pentru că atunci când apare un copil atenția se axează pe copil. Nu este normal pentru că atâta timp cât relația ta cu soțul este una bună și închegată atunci relația cu copiii este extraordinară.

Atunci când apar discuții și certuri în relații apare o problemă. Chiar zilele astea am plecat doar eu cu soțul meu, pentru a sta doar noi câteva zile. Am fost și cu copiii, însă după am plecat doar noi”, a mai declarat Andreea Popescu.

