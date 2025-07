Emisiunea a fost lider incontestabil de audiență în primele trei zile de difuzare, iar acum poveștile de la Insula Iubirii 2025 continuă. Însă, înainte ca ediția a patra din acest show să apară la Antena 1, Libertatea a stat de vorbă cu unele dintre ispitele masculine. Iar ceea ce ne-au spus bărbații stârnește curiozitatea!

Andrei Vasile, ispită masculină cunoscută la Insula Iubirii 2025 drept Andrew, a precizat că s-a uitat la sezonul trecut al emisiunii, deoarece a avut mulți prieteni care au apărut în show-ul de la Antena 1.

„M-am uitat în special la sezonul 8, pentru că au fost prezente unele cunoștințe: Maria, Dorian Ungureanu, Loredana, Eric… Patru persoane pe care le cunoșteam și m-au făcut foarte curios. M-am uitat și înainte, dar niciodată tot sezonul. Sezonul 8 l-am luat cap-coadă”, a spus ispita Andrei Vasile.

Și, pentru că a văzut tot sezonul din 2024 al emisiunii Insula Iubirii, l-am întrebat pe Andrew dacă există și în acest an un Marcel care să devină viral în mediul online și să atragă toată atenția asupra lui.

George Ivănescu (Jaguarul) este noul Marcel de la Insula Iubirii

„Avem un Marcel mai puternic: Jaguarul! Din ce știu, am avut un final puternic și feedback-ul pe care l-am primit de acolo a fost că suntem mai buni ca anul trecut. Am fost, într-adevăr, mult mai uniți, din ce am aflat. Ne-am respectat mult mai mult și asta m-a bucurat.

Nu știu la fete ce s-a întâmplat, nu mă bag acolo. Noi, băieții, am avut niște reguli: fiecare să ne dăm câte o șansă, să ne respectăm. Nu s-au respectat chiar tot timpul. Eu pot să-mi ridic mâinile de sus, le-am respectat și cu asta-s mândru. Și vreau ca mama să vadă lucrul ăsta. Am încercat să mă feresc de bisericuțe și de drame, dar per total am fost ca o familie.

Marcel e o fire total diferită. El e așa mai… George Ivănescu, o să fie, ca să zic așa, următorul Marcel! Și o să vedeți de ce. Trebuie să joci un caracter, să-ți și intri în mână… Eu m-am gândit că am vrut să joc bad boy, pe stilul ăsta… și mi s-a și întors împotriva mea! Am avut o interacțiune chiar din primul episod…

Și în viața reală, dacă o fată vine și-ți spune ceva fără să-i zici nimic… De ce porți tricoul ăsta sau de ce porți adidașii ăștia… Sau: «Cum te cheamă?». «Andrew»! «Eu nu suport bărbații pe care îi cheamă Andrew»! Înseamnă că vrei… Nu te cunosc, ești foarte frumoasa, dar vrei să ai un conflict cu mine. Putem să rezolvăm cumva? Dar eu am zis toate chestiile astea în față, eram foarte sigur pe mine. N-ar fi trebuit, poate, să le zic, nu știu… O să vedeți”, a spus Andrew în exclusivitate pentru Libertatea.

Cătălin Brînză nu vrea să se compare cu alte ispite de la Antena 1

La fel ca și Andrei Vasile, Cătălin Brînză este și el venit din străinătate la Insula Iubirii 2025. Ambele ispite masculine au lăsat Marea Britanie pentru show-ul din Thailanda, la fel cum în urmă cu un an făcea Marcel: acesta ajungea din Spania direct în emisiunea de la Antena 1.

Și, ținând cont că este tot un „stranier”, am fost curioși să aflăm și de la Cătălin Brînză dacă el poate fi comparat cu Marcel.

„Nu m-am gândit. Și eu, de felul meu, nu mă compar cu nimeni. Eu sunt Cătălin și atât! Mă uit în stânga și în dreapta, nu pot să neg treaba asta, dar fiecare reacționează în felul lui și datorită caracterului lui. Iar eu sunt Cătălin, eu nu sunt Marcel”, a afirmat Cătălin Brînză în exclusivitate pentru Libertatea.

