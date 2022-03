Din anul 2016 Angela Similea nu a mai cântat, însă acum a fost convinsă de către Ovidiu Komornyik să se întoarcă în muzică. Artista a renunțat la cântat în urmă cu 6 ani și a refuzat ofertele primite, după ce mama ei s-a stins din viață în toamna anului 2010, iar un an mai târziu a murit și soțul ei. Datoriile la bancă au fost și ele un factor care au destabilizat-o pe Angela Similea, care a pierdut mai multe proprietăți.

Acum, după 6 ani de absență din muzică, Ovidiu Komornyik a reușit să o convingă să revină pe scenă. Cantautorul a compus o melodie cu un mesaj de pace, pe care l-a înregistrat alături de mai mulți artiști, printre care și Angela Similea, Mirabela Dauer, Dida Drăgan, Monica Anghel, Adrian Daminescu și Marcel Pavel.

„Este un cântec nou, compus de mine și interpretat de 12 colegi dragi. Angela Similea nu a mai cântat din 2016. Noi am cântat ani de zile împreună, până când a decis să se retragă din muzică. Scena a fost viața ei.

Alături de Angela și de ceilalți colegi am înregistrat luni un cântec, ce va beneficia și de un videoclip, pe care îl vom lansa săptămâna viitoare. Este un cântec cu un mesaj pentru pace, cu referire la situația din Ucraina, la ceea ce se întâmplă acolo. Sper să treacă acest coșmar!”, a declarat Ovidiu Komornyik, în exclusivitate, pentru FANATIK.

„Prietenii s-au adunat în jurul lui Ovidiu Komornyik spre a lansa către inimile voastre o reflecție asupra vieții și a iubirii! Pe curând!”, a fost mesajul transmis de Angela Similea pe pagina sa de Facebook.

„Nu mai avem restricții, avem război”

Ovidiu Komornyik nu se poate bucura de ridicarea restricțiilor, pentru că este afectat de ce se întâmplă în Ucraina. Cântărețul susține că au început să se miște lucrurile pe plan muzical, iar pe 1 mai va deschide hotelul pe care îl are la mare.

„Pe plan muzical au început să se miște lucrurile. Dar nu-ți mai arde de nimic când vezi ce se întâmplă în lume. Cu hotelul de la mare am început să punem căruța pe roate, cum se spune… Deschidem de 1 mai. Sunt aici, am venit să văd cum stau lucrurile pe la hotel. Nu mai avem restricții, avem război! Nu știu dacă o să mai fie cum a fost. Am cunoștințe și în Republica Moldova și în Ucraina. Am cântat la Cernăuți… Este îngrozitor ceea ce se întâmplă în Ucraina!”, mai spune Ovidiu Komornyik.

