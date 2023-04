Theo Rose și Anghel Damian formează un cuplu din vara anului trecut și peste doar câteva luni vor deveni părinți pentru prima dată. Relația lor a evoluat foarte repede și nimeni nu își imagina că lucrurile vor decurge așa rapid între ei.

Regizorul a acceptat invitația lui Selly de a face parte din vlogul său, unde a fost pus la detectorul de minciuni. Alături de Anghel Damian a fost și Codin Maticiuc, care îi punea întrebările acestuia. În culise se afla și Theo Rose, care era foarte atentă la răspunsurile oferite de iubitul ei.

Codin Maticiuc l-a întrebat pe Anghel Damian: „Când o să te căsătorești cu Theo Rose? Data exactă!”

„Nu știu. Nu știu data exactă”, a răspuns regizorul. Theo Rose a intervenit și a spus: „Întreabă-l dacă vrea mai bine. Nu când mă ia. A spus că nu îi plac nunțile și apoi a spus lumea că nu vrea să mă ia.”

„De rușinea lui Theo te întreb… Vrei să te căsătorești cu Theo Rose?”, a întrebat actorul.

„Da!”, a răspuns Anghel Damian, iar răspunsul a fost sincer.

Codin Maticiuc a continuat: „Înainte, după sau în timpul botezului?”

Anghel Damian crede că totul va fi spontan. Ei au discutat despre acest subiect și știu în mare parte cum se vor desfășura lucrurile.

„Așa cum îmi imaginez eu și cum am vorbit noi despre situația asta cred că o să fie ceva, adică pur și simplu o să zicem hai la biserică acum, mâine la cununia civilă și va fi o chestie total discretă, fără tam-tam. După nunta aia formală, paranghelia (…) Așa spun eu și așa cred că se va întâmpla pentru că am apucat să vorbim despre asta.”

Codin Maticiuc a insistat cu întrebările și a fost curios să afle dacă evenimentul va avea loc anul acesta. Anghel Damin: „Eu așa îmi imaginez.”

Theo Rose și Anghel Damian vor avea un băiețel

Theo Rose este însărcinată în 6 luni și așteaptă cu mare nerăbdare să își strângă bebelușul la piept. Cântăreața a povestit cum a ales numele băiețelului.

Theo Rose și Anghel Damian vor deveni părinți pentru prima dată peste doar câteva luni. Cei doi așteaptă cu mare nerăbdare momentul în care băiețelul lor va veni pe lume. Inițial, actrița din serialul „Clanul” a crezut că va avea o fetiță.

„Da, m-am întrebat foarte mult timp cum aleg părinții numele copiilor lor, pentru că mi se pare un aspect important având în vedere faptul că știi foarte puține lucruri despre copilul tău în momentul în care îi alegi niște nume pe care el o să le poarte în spate pentru tot restul vieții. Eram curioasă de cum se întâmplă chestia asta. Inițial, noi am crezut că avem fetiță, pentru că pe vremea cu anxietatea mea, încercând să mă vindec, am mers la tot felul de terapii speciale și vreo doi terapeuți mi-au spus că eu o să fiu mamă de fete, pentru că am această energie masculină care trebuie echilibrată cu cea feminină și că am nevoie de niște prezențe feminine care să îmi înmoaie sufletul și energia”, a mărturisit artista pe InstaStory.

