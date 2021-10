Antonia, primele declarații despre nunta cu Alex Velea și fosta căsnicie. „Aș schimba niște momente în care mi-am irosit energia”

„Am primit foarte multe mesaje. M-am bucurat pentru că am așteptat foarte mult să se întâmple. Mulți nu cunosc situația mea și n-au înțeles ce am așteptat atât. Am avut o situație personală cu fosta mea relație și acum totul este OK și putem merge mai departe. Îmi doresc o nuntă mai intimă, nu-mi doresc o nuntă mare”, a mărturisit Antonia, potrivit Cancan.

„Nu știu dacă aș schimba ceva din viața mea, nu vreau să par clișeică. Am învățat foarte multe lucruri din greșelile pe care le-am făcut și sunt cine sunt eu acum datorită acestor experiențe.

Aș schimba niște momente în care mi-am irosit energia. Când m-a supărat lumea și am reacționat, răutăți, lucruri de genul ăsta. Pentru că au fost pierdere de timp. Însă experiențele mele, nu, chiar dacă au fost dureroase sau neplăcute”, a dezvăluit ea.

Antonia și-a mai făcut un tatuaj, de data acesta cu chipul lui Alex Velea, cel care a și cerut-o în căsătorie. „Ultimul tatuaj pe care l-am făcut este cu fața lui Alex. Acum un an sau doi l-am făcut, nu mai știu. Nu știu câte tatuaje am în total, nu le-am numărat. Nu le regret. Fac parte din tine, nu ai cum să te plictisești de ele”, a mai adăugat vedeta.

