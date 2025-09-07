Anunțul făcut de Amalia Năstase despre căsnicia cu Răzvan Vasilescu: „Nu merge nimic dacă nu este iubire”

Amalia Năstase a făcut destăinuiri sincere pentru Spynews.ro despre căsnicia cu partenerul ei de viață, Răzvan Vasilescu, dar și despre secretul care le menține relația puternică.

Fosta soție a lui Ilie Năstase, cu care a avut o relație de 14 ani și două fiice, Alessia și Ema, s-a recăsătorit în urmă cu șapte ani cu Răzvan Vasilescu, împreună cu care are un băiețel. La vârsta de 45 de ani, Amalia spune că a găsit echilibrul în viața de familie și crede cu tărie că fundamentul unei relații reușite este iubirea.

„Secretul unei relații ok este iubirea. Nu merge nimic dacă nu este iubire. Când iubirea nu este suficientă într-o relație, înseamnă că nu este iubire. Dacă nu este, restul nu contează”, a declarat Amalia Năstase.

Ce spune Amalia Năstase despre căsnicia cu Răzvan

Vedeta recunoaște că și în căsnicia cu Răzvan există certuri, ca în orice cuplu, însă legătura lor este una solidă, bazată pe încredere și respect reciproc. „Toată lumea, în cuplu, are și probleme, are și certuri. Sunt foarte puțini oameni care nu se ceartă niciodată, nu suntem oamenii aceia. Dar pe noi ne leagă ceva ce nu poate fi rupt, distrus. Mai ales când iubești pe cineva și ești iubit, ai încrederea și liniștea aceea că nimic nu te poate despărți”, a mai spus aceasta.

Amalia a povestit și despre modul în care ei aleg să își trăiască viața: sunt pasionați de muzică, festivaluri și distracție, iar banii preferă să îi investească în experiențe și călătorii. „Suntem oameni cărora ne plac festivalurile, ne place muzica și atunci ne și distrăm. Luăm și copiii cu noi. Viața trebuie trăită prin experiențe, nu neapărat prin acumulări de averi sau de businessuri. Trebuie să ai experiențe, să călătorești în toată lumea, să vezi. Lucrurile acestea nu au niciun fel de echivalent”, a mai adăugat Amalia Năstase.

