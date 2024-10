Cleopatra Stratan, în vârstă de 22 de ani și Edward Sanda s-au căsătorit în urmă cu trei ani și formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Chiar dacă acum are familia ei, artista are în continuare o relație strânsă cu părinții ei, iar atunci când are o perioadă mai grea, vedeta le cere sfatul acestora.