„Eu mi-am propus să slăbesc 10-12 kilograme și am ajuns în momentul de față la minus 17 kilograme! Atenție! Numai grăsime! Niciun gram de masă musculară. Am slăbit numai grăsime. De ce s-a dus până la 17 kilograme? Cu siguranță, procedeul de cetoză a lucrat și a luat grăsimea de peste tot.

M-am oprit și acum sunt undeva la 15 kilograme date jos. Din 10-12 kilograme am ajuns acum la minus 15. Am plecat de la 105 kilograme și în momentul ăsta am 89 cu 4, dar cel mai jos am avut 86 cu 9, cel mai jos!”, a spus Temișan pentru Click.

Juratul de la Te cunosc de undeva a mâncat 5 mese pe zi. “Cetoză arde grăsimile și le transformă în energie, ai un boost de energie încontinuu și nu ai stare de foame. Ce e fascinant este că înainte să te apuci de acest protocol de slăbit trebuie să-ți faci înainte analizele de sânge ca să vadă domnul doctor din Spania unde sunt disfuncțiile și cum trebuie să ți se construiască protocolul.

Monica, la un moment dat a avut o exclamație senzațională. A spus așa, când mă vedea că mă trezesc singur dimineață să-mi fac omletă, salată – am mâncat atâta salată în perioada asta cât n-am mâncat toată viața la un loc, mi-a zis așa: “Mi-e dor să îți fac o ciorbă!”.

Foarte frumos a spus! I-am spus că o să vină și momentul când o să-mi facă o ciorbă dar deocamdată mă simt foarte bine așa! Este o necesitate, nu este o ambiție, că nu e rețetă de slăbit! Este o necesitate! Corpul tău reînvață să mănânce sănătos și să trăiască sănătos, fără să mai combine! Ultimul care intră în pasul 5 la această metodă de slăbit este carbohidratul. Până atunci nu te atingi de orez, de paste, de pâine, de cartof!”, a mai adăugat actorul.

