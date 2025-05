Andreea Mantea a publicat pe contul de socializare imagini cu David, alături de care a scris un mesaj emoționant. Dincolo de activitatea ei în televiziune, Andreea Mantea e mama lui David, băiatul pe care îl are din relația de scurtă durată cu Cristi Mitrea.

„L-am trezit cu o oră mai devreme astăzi, cu muzica la maxim, sperieturi dar și multă iubire! L-am sărbătorit cu noaptea-n cap și o să o fac toată ziua până la 00.00 noaptea. Atât de mult timp a așteptat această vârstă încât am zis să o simtă.

Când au trecut 10 ani, NU ȘTIU, dar pot spune cu toată ființa mea ca au fost SUPERBI și știu sigur că la fel de minunați vor fi și următorii. Îi doresc să fie sănătos, fericit și iubit! Să zâmbească în fiecare zi, să lupte pentru visurile lui și să crească la fel de frumos ca și până acum! Așa să fie!”, a scris Andreea Mantea pe contul de socializare.

În urmă cu ceva timp, Andreea Mantea povestea în mediul online despre un episod traumatizant din viața ei. Prezentatoarea de la Kanal D mărturisea că ar fi fost bătută de Cristi Mitrea când era însărcinată. Dezvăluirile vedetei au venit după ce fostul luptător a fost invitat la podcastul „Acasă la Măruță”.

„A venit timpul să va fac o confesiune. Este despre mine și despre copilul meu. M-am ferit să vorbesc public despre povestea dintre mine și tatăl copilului meu pentru că mi-a fost mult prea greu și prea rușine să îmi expun public toată suferință prin care am trecut. Mi-a fost prea rușine ca acest copil să vadă sau să citească despre tot ce mi-a făcut tatăl lui.

Am vrut să îl protejez pe David și să nu îi stric imaginea despre părintele lui. Am vrut să nu știe câte bătăi am îndurat, chiar și cu el în pântec. Am decis cu tot sufletul ca acest copil să aibă o linie în dreptul numelui tatălui, pe certificatul de naștere, pentru ca el să se nască sănătos și să crească armonios, departe de tot calvarul de care fugisem”, a povestit la un moment dat Andreea Mantea în mediul online.

