Bogdan Ionescu și Hannelore Ulrich au participat în sezonul 4 al emisiunii Insula Iubirii și au avut un parcurs cum nu se putea mai interesant. De altfel cei doi au format unul dintre cele mai controversate cupluri de pe insulă.

Bogdan Ionescu credea că are relația perfectă cu Hannelore Ulrich, însă Thailanda a avut alte surprize pentru el.

În timpul show-ului Hannelore s-a îndrăgostit, pe atunci, de ispita masculină Andi, cel care a fost și protagonistul emisiunii „Burlacul” de la Antena 1 (Andi Constantin, n.r.).

După ce s-au căsătorit, la finalul show-ului, la scurt timp, Bogdan Ionescu și Hannelore au divorțat. Fiecare a luat-o, în cele din urmă, pe drumuri separate. Bogdan Ionescu a ales să fie ispită în sezonul 6 al emisiunii Insula Iubirii, însă nu a avut prea mult noroc la cucerit concurente, potrivit Click.

De ceva timp, fostul soț al lui Hannelore se iubește cu o tânără pe care a și cerut-o de soție. Cei doi au publicat imaginea în care viitoarea soție a lui Bogdan își etalează mândră inelul de logodnă.

Ce spunea Bogdan despre Hannelore

„După ce ne-am întors de la «Insula Iubirii», am stat vreo două luni, după care ne-am împăcat și am avut nunta. Dar după șase luni de la nuntă m-a înșelat cu un tip din București.

Eu am descoperit (n.r. – infidelitatea) cu ajutorul unei prietene de-ale ei, care mi-a sugerat să mă uit în telefonul ei. Așa am descoperit că avea un bilet de avion pentru a pleca în București. După aceea ne-am despărțit și nu a vrut să divorțăm la notar timp de un an.

Am stat căsătoriți în tot acest timp, după care ne-am regăsit și ne-am împăcat. Cred că am făcut-o (n.r. – ne-am împăcat) din singurătate și din prostia mea”, spunea Bogdan Ionescu de la „Insula Iubirii” pentru cancan.ro.

Bogdan Ionescu a mărturisit că Hannelore nu a călcat strâmb numai o dată, ci de mai multe ori. El susține că Hannelore l-a înșelat cu un prieten, gest care a pus capac definitiv legăturii dintre cei doi.

