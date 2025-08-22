Când e finala Insula Iubirii 2025. Tensiunea atinge cote maxime în ultimele săptămâni ale show-ului

Sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii” se apropie de final, captivând publicul cu povestea a cinci cupluri supuse tentațiilor în Thailanda. Ultimele trei episoade vor fi difuzate în zilele de 1, 2 și 3 septembrie, dezvăluind care dintre concurenți vor părăsi emisiunea împreună și care nu au trecut testul fidelității.

Finala Insula Iubirii 2025

Sezonul actual al emisiunii cuprinde 21 de ediții. Telespectatorii vor afla deznodământul acestei experiențe intense în primele zile ale lunii septembrie. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Ella Vișan și Andrei Lemnaru, Maria și Marius Avram, Ionela Coșa și George, Cristian Pungă și Francesca și Marian Grozavu și Bianca Dan.

Ulterior, Antena 1 a pregătit o surpriză pentru fani imediat după încheierea emisiunii Insula Iubirii 2025.

Ce emisiune va fi difuzată după Insula Iubirii 2025

Începând cu 7 septembrie, la ora 20.00, Antena 1 va difuza noul sezon al emisiunii „Asia Express – Drumul Eroilor”. Show-ul va fi transmis în patru seri consecutive – duminică, luni, marți și miercuri. Noul sezon promite o aventură spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, cu finala în Seul. Concurenții vor înfrunta provocări dificile, având la dispoziție doar un dolar pe zi.

Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii, a transmis un mesaj înainte de premieră: „De abia așteeept să văd ce au făcut concurenții noștri când i-am scăpat din ochi! Îmi vine să trec pe la voi, pe la montaj, @americaexpressromania, așa curioasă sunt!”.

Printre participanții noului sezon se numără: – Mara Bănică și Serghei Mizil – Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin – Anda Adam și soțul ei, Joseph – Catinca Roman și fiica ei, Calina – Ștefan Floroaica și Alexandru Ion – Alina Pușcău și prietena ei, Cristina – Gabriel Tamaș și Dan Alexa – Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro – Karmen Simionescu și prietena ei, Olga Barcari.

Acest nou sezon al „Asia Express” promite să ofere telespectatorilor momente pline de adrenalină și emoție. Fanii Insula Iubirii vor avea astfel ocazia să se bucure de o nouă experiență televizată captivantă imediat după încheierea sezonului curent. Antena 1 continuă să ofere programe de divertisment de calitate, menținând interesul publicului cu emisiuni populare și concurenți cunoscuți.

