Povestea urmărește întreaga viață a dirijorului, motiv pentru care mai mulți actori îl interpretează în diferite etape. John Malkovich joacă rolul lui Celibidache matur, Ben Schnetzer îi dă viață în tinerețe (înlocuindu-l pe Rupert Friend, distribuit inițial), iar Ewan Horrocks apare în rolul adolescentului.

Din distribuție mai fac parte Sean Bean, în rolul tatălui, Demostene, și Kate Phillips, în rolul soției, Ioana.

Filmul surprinde drumul dificil al muzicianului, alungat de acasă în adolescență pentru că și-a dorit să urmeze o carieră artistică, spre deosebire de tatăl său, militar de carieră.

De la lipsuri și perioade de sărăcie extremă, Celibidache ajunge cel mai tânăr dirijor al Berliner Philharmoniker.

Pelicula explorează personalitatea sa unică, ambițiile și excentricitățile muzicale, dar și controversele care i-au marcat cariera, precum acuzațiile de sexism și discriminare în perioada petrecută la München.

„Cred că acest film va atrage oameni care vor să creeze, să-și urmeze drumul și să persevereze în ceea ce consideră corect”, a spus John Malkovich.

La rândul său, regizorul Serge Ioan Celibidache a afirmat că acest film reprezintă visul său „de-o viață”.

„Acest proiect este visul meu de-o viață. Nu e doar despre cei șapte ani de realizare a filmului, ci despre cei cincizeci de ani în care am purtat această poveste cu mine, sperând să redăm parcursul unui băiat din România care și-a împărtășit geniul întregii lumi. Este cea mai dragă inițiativă a mea, o modalitate de a aduce o lumină pozitivă asupra unei țări a cărei imagine și libertate au fost greu încercate de istorie”, a transmis Serge Ioan Celibidache.

