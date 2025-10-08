Cea de-a 38-a ediție a celui mai longeviv eveniment de modă multibrand tematic din România, „SOIREES DE LA MODE”, a avut loc luni seară în eleganta sală „Le Diplomate” a hotelului InterContinental Athénée Palace București.

Această ediție specială a marcat o dublă sărbătoare: „Un Sfert de Secol de Modă” și 25 de ani de la apariția revistei „Zile și Nopți”, publicaţie ce se ocupă intens cu tot ceea ce însemnă LifeStyle-ul autentic în Bucureşti şi în ţară.

Sub tema „25 de Ani de Istorie a Modei, 2000–2025”, cei 15 designeri selectaţi au reinterpretat momente, colecții și creatori emblematici ai modei internaționale, oferind publicului o privire artistică asupra evoluției estetice și culturale a ultimului sfert de secol.

„Într-un moment în care omenirea şi noi toţi trăim vremuri tulburi, sunt convins că o şansă de evadare, chiar salvare interioară, o reprezintă Creativitatea. Moda este una dintre Artele cu o creativitate maximă – unul dintre sensurile naşterii şi existenţei acestui eveniment încă de la lansare”, a declarat Alin Gălăţescu, organizatorul și directorul artistic al show-ului.

Designerii şi Sursa lor de inspiraţie aleasă, în ordinea intrării în show:

1. ALEHA TONCEA – “JOHN GALLIANO”

2. ALEXANDRA CALAFETEANU – “ALEXANDER McQUEEN by Sarah Burton”

3. CARMEN ROATĂ – “CHANEL by Karl Lagerfeld”

4. “Maam With Love” by ALEXANDRA SANDU – Curentul “Upcycling”

5. LAURA CARAMAN – “DIOR by John Galliano”

6. “IUnique” by IOANA GATA (New) – “ALEXANDER McQUEEN” 2000-2005

7. ANCA MANEA – “JOHN GALLIANO”

8. ZAINAB HAMADE (New) – “ZUHAIR MURAD”

9. “Idyllic” by CORINA-ELENA GHELIUC – “ELIE SAAB”

10. SVETLANA KARAHAN – “DIOR by John Galliano”

11. EDITA LUPEA – “YOHJI YAMAMOTO” (comeback)

12. ZESTAL – “ALEXANDER McQUEEN by Sarah Burton”

13. RALUCA SOARE – “VIKTOR & ROLF”

14. “Black Sheep” by CRISTINA DIACONU – “MAISON MARGIELA” 2012

15. CERA MIHĂILESCU – “DIOR by John Galliano”

Foto: Remus Nicolaescu/ Laurenţiu Dumitru/ Angelos Fragkos

Pe podium și în sală s-au aflat numeroase persoane publice, printre care: Oana Roman, Irina Mohora, Ozana Barabancea, Carmen Tănase, Mihaela Tatu, Ioana Casetti, Alexandra Velniciuc, Dana Săvuică, Alina Crişan, Lina, Roxana Ghiorghian, Oana Ioniţă, Maria Saizescu, Dalina Terzi, Simona Muscă, Adriana Irimescu, Iulia Gorneanu, Ana Ilie şi Filip Ristovski.