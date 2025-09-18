Gina Pistol și Smiley fac pași importanți spre visul lor de a locui la munte. Cuplul a achiziționat deja un teren și plănuiește să înceapă construcția unei case în curând. Această mișcare reprezintă împlinirea unui vis de copilărie pentru Gina.

Viața la munte: un vis care va deveni realitate

Într-un interviu pentru Click.ro, Gina și-a exprimat entuziasmul pentru acest proiect: „Vreau să ne apucăm de casă, să ne construim o casă. Noi am luat un teren și la munte și vreau să fie proiectul ăsta casa mea de suflet. N-am mai construit niciodată o casă. Să o fac eu cum o simt eu și sunt foarte nerăbdătoare, sunt sigură că o să fie greu. Am avut o vară plină și anumite decizii trebuie să le iau împreună cu Andrei”.

Gina Pistol își dorește ca fiica ei, Josephine, să crească într-un mediu rural, înconjurată de natură și animale. Această dorință reflectă viziunea cuplului pentru un stil de viață mai liniștit, departe de agitația orașului.

În trecut, Gina a împărtășit acest vis: „Vreau o casă nu într-o zonă turistică, o casă într-o zonă așa mai retrasă, să stau cu bărbată-miu, să o creștem pe fiica noastră, pisici, câini, capre, oi, măgari, cai, ce-o fi pe acolo. Ce fain e la munte! Doamne, ce țară frumoasă avem!”.

Gina Pistol, între carieră și viața de familie

Gina Pistol și Smiley trăiesc de mai mult timp o frumoasă poveste de dragoste. Au împreună o fetiță în vârstă de patru ani, pe Josephine, și una dintre cele mai admirate căsnicii. De când fiica ei a venit pe lume, prezentatoarea Tv a încercat să se împartă cu brio între cariera, creșterea fetiței și viața de familie. Vedeta a dezvăluit cum reușește să le împace pe toate.

„Recunosc că nu e ușor deloc să împaci toate aceste roluri și responsabilități, iar uneori simt că mă împart în mai multe părți. Secretul, cred eu, stă în organizare și, mai ales, în acceptarea faptului că nu totul trebuie să fie perfect.

Încerc să-mi prioritizez timpul, să fiu prezentă cu adevărat în fiecare moment, fie că sunt la filmări, fie că sunt acasă, cu Josephine. Sprijinul lui Andrei și al familiei este esențial pentru mine. Fără ei, cu siguranță ar fi mult mai greu. Cred că e important să ne iubim pe noi înșine și să ne dăm voie să greșim, să fim mai blânzi cu noi”, a spus Gina Pistol pentru revista VIVA!

Relația mamă-fiică

Gina Pistol a dezvăluit și cum este în relația cu fiica ei. „Îmi place să cred că sunt o mamă echilibrată, care încearcă să îmbine iubirea cu limitele sănătoase. Nu sunt nici prea permisivă, dar nici autoritară, încerc să comunic deschis cu Josephine și să-i explic de ce anumite lucruri sunt posibile, iar altele nu.

De multe ori, vorbesc cu ea ca și cum ar fi un om mare, iar surpriza mea e că ea înțelege foarte bine. Cred că e important să le vorbim copiilor cu respect și sinceritate, chiar dacă sunt mici, pentru că asta îi ajută să se simtă în siguranță și să înțeleagă mai bine lumea din jur. Știu că nu tot timpul e ușor, mai ales când vor ceva foarte mult, dar încercăm să fim consecvenți și să oferim alternative care să aducă bucurie în alte feluri. Dialogul și răbdarea sunt esențiale pentru noi”.