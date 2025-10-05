Cât costă să mănânci la restaurantul lui Virgil Ianțu din Pipera. Prezentatorul se laudă cu o mâncare delicioasă

Virgil Ianțu, cunoscut pentru cariera sa în televiziune, a făcut un pas curajos într-un domeniu complet diferit: HoReCa. Prezentatorul TV este acum unul dintre acționarii unui restaurant exclusivist, care promite o experiență culinară autentică și rafinată.

Primul local a fost inaugurat în iunie 2022, pe Bulevardul Pipera, în zona metropolitană a Capitalei, iar succesul său a determinat extinderea brandului. Doi ani mai târziu, în 2024, conceptul s-a mutat și în centrul Bucureștiului, atrăgând rapid atenția publicului.

La lansarea primului restaurant, Virgil Ianțu s-a bucurat de sprijinul familiei și al unor prieteni celebri din showbiz, printre care Andreea Esca, Andreea Marin, Andreea Raicu, Răzvan Fodor, Radu Vâlcan și Ciprian Marica.

Potrivit descrierii oficiale, restaurantul este un „univers al gustului autentic”, unde preparatele sunt gătite manual, din ingrediente naturale, cu accent pe produse locale și pe reducerea risipei alimentare.

„Fiecare farfurie spune o poveste despre respectul față de ingredient și pasiunea pentru bucătăria autentică. Noul nostru meniu este mai mult decât o listă de preparate – este o experiență construită cu grijă, cu mâinile noastre. Am ales drumul artizanalului: frământăm, gătim lent, fermentăm, murăm și transformăm surplusul in gusturi memorabile.

Fiecare element este gândit să reducă risipa și să păstreze aroma, vitalitatea și povestea ingredientelor. Lucram cu mici producatori locali şi artızanı pasionațı, alegand fructe, legume, carne șı peşte de sezon.

Transformam totul in sosuri, geluri, dulceața, muştar și ketchup facute in casa, cu amprentă umană vizibilă și autentică. Titlurile noastre nu doar denumesc, ci invită la descoperire și creează imagini, trezesc amintiri și poftă.

Antreurile noastre sunt manifestul gustului curat, salatele sunt frunze vii cu dressinguri artizanale, supele sunt gătite încet, ca odinioară. Pastele sunt frământate manual cu sosuri pregătite în bucătărie, peștele este tratat cu respect și stocuri concentrate din resturi, iar carnea maturată spune povestea răbdării cu etape diferite de maturare. Pizza are aluat fermentat 48 de ore și toppinguri artizanale, iar deserturile sunt reinterpretări dulci complet făcute în casă.

Acesta este meniul nostru: o invitație de a încetini și a savura gustul pur şi autentic, cu ingrediente naturale și mâna bucătarului. Fără trucuri, fără compromisuri, doar gust, muncă, timp și respect. Sciccheria nu este doar un restaurant. Este locul unde bucătăria devine poveste și fiecare alegere este făcută cu grijă pentru natură, pentru gust și pentru oameni”, se arată pe site, potrivit Click!.

Meniul de la restaurantul lui Virgil Ianțu

Meniul îmbină bucătăria italiană modernă cu influențe mediteraneene și include preparate sofisticate precum Risotto Mare e Monti (79 RON), Burger Artizanal „Mortadella&Umami” (95 RON), Piept de Rață Maturat „Dulce&Acid” (95 RON) sau Pizza Diavola (59 RON). De asemenea, există și un meniu dedicat copiilor, cu preparate gourmet adaptate celor mici.

Supe:

– Consome de Pui – 39 RON

– Cipolla Umbrata – 43 RON

– Caccucco Pescatore – 79 RON

Salate:

– Frunze Vii – 65 RON

– Tomata Afumată – 53 RON

– Panzanella No Waste – 44 RON

– Salată cu Caracatiță „Mare & Grădină” – 59 RON

Paste:

– Rigatoni Amatriciana Nouă – 65 RON

– Risotto Mare e Monti – 79 RON

– Paccheri Mare Nostrum – 79 RON

Pește:

– Creveți Argentina la Jar – 69 RON

– Limbă de Mare – 125 RON

– Spiedini Calamr – 71 RON

Carne:

– Burger Artizanal – „Mortadella&Umami” – 95 RON

– Pulpă de Pui Maturayă – „Caesar Reinterpretat” – 79 RON

– Piept de Rață Maturat „Dulce&Acid” – 95 RON

– Piept de Pui – „Praz&Sos A la Greque” – 74 RON

Și copii se pot bucura de preparate deosebite în restaurantul lui Virgil Ianțu

Universul Copiilor:

– Burger Kids – „Mini Gourmet” – 65 RON

– Spaghetti Cherry – „Pasta Bambini” – 55 RON

– Consome de Pui cu Tagliolini de Casă – 39 RON

– Sandwich cu Pui Prăjit – „Crispy Brioșă” – 44 RON

Garnituri:

– Piure de Cartofi – 24 RON

– Cartofi Prăjiți cu Condimentul Casei – 25 RON

– Salată Română – 25 RON

– Broccolini cu Usturoi Confiat și Lămâie – 45 RON

– Cartofi Copți cu Parmezan, Trufe și Ceapă Verde – 27 RON

– Conopidă la Jar cu Salvie și Provolone – 27 RON

Pizza:

– Focaccia cu oregano – 20 RON

– Focaccia cu usturoi – 22 RON

– Pizza Margherita – 49 RON

– Pizza Diavola – 59 RON

– Pizza Vegetariană – 55 RON

– Pizza Ton – 59 RON

