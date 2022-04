La 23 de ani, Cătălin Cazacu a devenit tată, iar acum are un băiețel în vârstă de 11 ani. Fosta parteneră a campionului la motociclism avea atunci 33 de ani și trecea printr-o perioadă grea a vieții sale, după ce soțul îi murise în brațe. Cătălin Cazacu și Nicoleta au fost împreună 5 ani, însă apoi relația lor nu a mai funcționat. Deși el a cerut-o în căsătorie, ea nu a vrut să se căsătorească.

În prezent se înțeleg foarte bine, însă nu întotdeauna au stat lucrurile atât de bine între ei. „Toată lumea trebuie să înțeleagă că fiecare are un trecut. În momentul în care mă întâlnești pe mine vin la pachet cu trecutul meu. Asta înseamnă un copil, toate chestiile pe care… Eu tot spun chestia asta, că mă mai întâlnesc cu oameni și le dau același sfat: «Timpul le rezolvă pe toate!». Eram foarte tineri. Eu aveam 23 de ani. Ce minte ai la 23 de ani?! Ea avea mai mult decât mine cu 10 ani. Am făcut copilul și după nu ne-am mai înțeles. N-am fost căsătoriți niciodată. Am ajuns să ne și certăm. Acum gândindu-mă… erau prostii. Noi suntem un caz norocos, pentru că acum avem o relație atât de mișto. Eu cu mama copilului meu am o relație atât de bună și suntem prieteni. Acceptăm că viețile noastre merg înainte și că nu se vor mai intersecta niciodată”, a declarat Cătălin Cazacu la PRO TV.

Fostul campion la motociclism a fost cel care a reușit să o pună pe Nicoleta pe picioare, după șocul prin care trecuse. Fosta parteneră a lui Cătălin Cazacu este cântăreață și este cunoscută în lumea artiștilor din România.

„Eu am întâlnit-o într-un moment foarte greu al vieții ei. A fost un moment greu pentru ea, un moment greu și pentru noi. Mă bucur că am putut să o pun pe picioare și o să o respect, pentru că știu prin câte a trecut”, a mai spus actualul iubit al Ramonei Olaru.

Cătălin Cazacu, despre fiul său: „Are un nume de dus și e o presiune pentru mine”

Andrei, fiul Nicoletei și al lui Cătălin Cazacu, are acum 11 ani și locuiește alături de mama lui. Adolescentul are o relație foarte bună cu tatăl său, iar aceștia se văd de fiecare dată când au ocazia. Andrei calcă pe urmele tatălui său și de curând s-a apucat de motociclism. Cătălin Cazacu își dorește ca fiul său să fie cât mai bun în acest domeniu și să-l depășească pe el.

„E mult mai ușor să vorbim, chiar dacă e distanța. Din păcate, este o distanță grea, pentru că dacă ar fi la Timișoara eu aș putea să zbor cumva. El nu stă la Timișoara. Stă cumva la jumătatea distanței dintre Timișoara și București. Îmi e greu cumva să fac drumul, dar faptul că ne vedem, ne sunăm… Acum s-a apucat de moto. A intrat pe terenul meu și sunt foarte emoționat pentru asta. Îmi doresc foarte tare să fie mai bun ca mine. Are un nume de dus și e o presiune pentru mine. La el mă gândesc să fie cel mai bun. El e fratele meu, așa îi zic. Are 11 ani. Facem tot felul de chestii împreună”, a povestit Cătălin.

Andrei a avut și prima iubită, însă când vine vorba de fete, Cazacu o lasă pe fosta lui parteneră să-i dea sfaturi fiului lor.

„A avut iubită și frumușică. Înseamnă că are vreun talent ascuns. Cred că o să vină momentul acela când va trebui să-l învăț cum e cu fetele, dar eu sper să-l învețe mama lui, pentru că eu sunt rușinos pe tema asta. Nici nu dau sfaturi bune, pentru că nu sunt exemplu extraordinar”, a spus fostul campion la motociclism.

