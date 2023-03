„La bloc” este un serial TV românesc apărut în anul 2002, produs de MediaPro Pictures și difuzat de canalul PRO TV. Este inspirat din umorul românesc, de „scara blocului”. Ultimul episod al serialului „La bloc” a fost difuzat în septembrie 2007.

Emil Mitrache a fost recent invitat la podcastul lui Cătălin Măruță, unde a dezvăluit câți bani primea la începutul anilor 2000 pentru filmările serialului care l-au făcut celebru. Actorii filmau de la 9 dimineața până după miezul nopții, zi de zi. Americanu primea 250 de dolari pentru fiecare episod filmat. Într-o zi, el filma două episoade, iar la TV erau difuzate patru episoade pe săptămână.

„Nu prea ne plăteau bine, era decent la cât munceam. Noi începeam la ora 9 dimineața în fiecare zi și terminam la 21.00, dar noi băgam până la 23.00, chiar 1.00 noaptea și după ne duceam acasă și la 9 dimineața să fim înapoi, trei luni zi de zi.

Cam 250 de dolari la cursul PRO TV, nu la cursul BNR, adică, puțin mai jos. Erau 250 de dolari pe episod, noi făceam două episoade pe zi și erau difuzate 4 pe săptămână”, a declarat actorul Emil Mitrache în podcastul „Acasă la Măruță”.

Emil Mitrache a fost întotdeauna recunoscut pe stradă, oriunde mergea, iar de multe ori i se cerea să facă cinste. Mulți își imaginau că actorul are o situație financiară la fel de bună ca în serialul „La bloc”. El a povestit ce pățea de fiecare dată când mergea la piață sau ieșea în oraș.

„Sunt un tip foarte chibzuit, problema era așa, nu știai exact când vin (banii – n.r.) pentru că nu aveam o zi de plată, ianuarie era goală, 3 luni vara era gol, dacă faci o medie pe 12 luni nu ies chiar așa.

Problema este că datorită faptului că Americanu era cireașa de pe tort, omul cu bani și cu gagici, nu exista să nu mă duc în piață, pe stradă să nu-mi zică lumea «Nu dai și tu o bere, Americane?», li se părea normal, asta face publicul, transpune omul cu personajul.

Nu era tarabagiu din piață care să nu-mi povestească episoadele pe care le-a văzut. Niciodată n-am refuzat o fotografie, mi-am dat seama că datorită acestor oameni noi mâncăm o pâine”, a completat cel care l-a interpretat pe Americanu în „La bloc”.

Ce spune Emil Mitrache despre foștii colegi din serialul „La bloc”

Ani la rând au filmat împreună, iar după terminarea serialului, fiecare a luat-o pe drumul său. Emil Mitrache a păstrat legătura cu o parte dintre colegii săi. Dragoș Moștenescu s-a mutat din țară alături de familia sa și a început o nouă viață. Mihai Coadă, cunoscut ca Nelu Curcă, a luat calea bisericii, iar Tudorel Filimon joacă în continuare la teatru.

De asemenea, Americanu din „La bloc” a păstrat o relație foarte bună și cu Lili, dar și cu Tilly Niculae.

„Dragoș e în Londra. Am vorbit ultima dată cu el de ziua mea. Cred că nu îi e ușor cu trei copii acolo… și cu pandemie. El s-a apucat să facă stand-up în engleză. (…) Eu i-am zis-o în față: «Bă, tu crezi că numai ție ți-a dat prin cap să faci stand-up în loc să muncești?». De ce să dau eu cu lopata când pot să fac stand-up 10-15 minute.

„Peste tot pe unde mă duc aud «Nelu Curcă s-a călugărit, nea Popa a murit»”

Peste tot pe unde mă duc aud «Nelu Curcă s-a călugărit, nea Popa a murit». De unde le luați, fraților? Nu e călugăr. Are barbă, dar nu… Nu e așa ușor să te călugărești. Tu trebuie să lași cele lumești și să te duci la mănăstire. Are familie, are soție, copii. Că se duce el la o slujbă duminica, are duhovnicul lui, cântă la biserică, asta e partea a doua. Dar eu nu am auzit să se fi dus la mănăstire.

Nea Popa nu a murit și e bine mersi. Încă mai joacă. Cu Tilly m-am apucat să repet o piesă, pentru că vrem să scoatem o melodie. Eu nu am știut că Alina Chivulescu s-a căsătorit cu Dan Chișu. Nu mă așteptam, sincer.

„Copiii lui Lili au fost născuți în direct și au și jucat în «La bloc»”

Cu Lili mai vorbesc la telefon și ne înțelegem foarte bine. De fiecare dată zicem să ne întâlnim, să ne vedem. Tu te gândești că ai ei copii au fost născuți în direct și au și jucat în «La bloc»?!”.



