În luna decembrie a anului trecut, Paula Seling o prezenta tuturor pe Elena, fiica ei. Fanii artistei au rămas surprinși pentru că ea nu anunțase niciodată public că a adoptat o fetiță. Într-un interviu pentru Click!, Paula a vorbit cu multă dragoste despre Elena, care acum are 9 ani.

Cântăreața își dorește să fie o mamă bună pentru fiica ei, astfel că face tot ce îi stă în puteri ca micuța să fie fericită. „Eu nu știu cum sunt ca mămică! Sper că sunt bună ca mămică sau cel puțin așa mă străduiesc să fiu!”

„Îi ofer șansa să descopere ce îi place și ce vrea să devină”

Paula Seling nu se mai desparte o clipă de Elena, astfel că fetița o însoțește pe aceasta peste tot. Vedeta își dorește să o ajute pe Elena să-și descopere talentele și pasiunile.

„Eu încerc să o fac fericită! Asta este scopul! Și să o ajut să își descopere toate posibilitățile ei, toate talentele ei și toate perspectivele, să îi ofer șansa să descopere ce îi place și ce vrea să devină! În rest, petrecem timp ca două fete normale, ca mamă și fiică și încercăm să ne iubim cât mai mult!”

Elena este un copil foarte ascultător și nu are pretenții mari din partea mamei sale. Este foarte cochetă, iar de curând a început să meargă la înot și la balet.

„Nu, ea este ca toate fetițele, începe așa ușor-ușor și îi place să se dea cu un pic de gloss de copii, se mai dă cu ojă, cu ruj, are preocupări firești. Vrea să mergem la înot. A reluat un pic acum, pe perioada finalului de primăvară baletul, acum e în vacanță dar o să-l reia din toamnă, lucruri firești”, a declarat artista pentru sursa mai sus-menționată.

Paula Seling are numai cuvinte de laudă la adresa fiicei sale și mărturisește că Elena, în vârstă de 9 ani, are o intuiție foarte bună. „Foarte mândră sunt de ea! Este foarte isteață și are o inteligență afectivă foarte pronunțată, simte, are intuiție, e foarte faină! O să vă placă de ea!”

Cum i-a explicat Paula Seling fetiței sale că a divorțat de tatăl ei

Paula Seling a divorțat de soțul ei, Radu Bucura, însă au păstrat o relație civilizată de dragul Elenei, fiica lor pe care au adoptat-o în urmă cu mai mulți ani. Ceea ce a impresionat pe toată lumea a fost modul în care Paula și-a anunțat fetița despre această decizie. Cântăreața i-a explicat că decizia a fost luată împreună și că nu va exista nicio schimbare în ceea ce privește iubirea și grija pe care o are pentru ea.

„Lumea Elenei nu s-a împărţit în două. Noi suntem foarte prezenţi în viaţa ei, discutăm ce-i mai bine pentru ea, ne sfătuim, ba chiar uneori ne întâlnim toţi trei. Lumea ei este la fel, ba chiar îi place mult că există anumite schimbări. Are două case, o viaţă foarte colorată şi am constatat că îi place foarte mult aşa”, a declarat vedeta despre cum și-a anunțat fetița de divorț.

