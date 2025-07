Justin Timberlake a încins atmosfera la Electric Castle, în ciuda ploii torențiale care a transformat Bonțida într-un adevărat test de rezistență. Mii de fani, înarmați cu pelerine și cizme de cauciuc, au dansat neobosiți pe hiturile artistului, demonstrând că magia muzicii învinge orice vreme.

Imaginile publicate de Justin Timberlake de la Electric Castle 2025

La o zi după spectacol, pe Instagram, acesta a distribuit mai multe poze și a avut un mesaj după Electric Castle 2025: „Acesta a fost un spectacol nebun. Vă mulțumesc că ați cântat cu mine în ploaie ❤️🇷🇴”, a scris Timberlake, lăsând să se înțeleagă că energia publicului român l-a impresionat profund, în ciuda vremii ploioase.

Una dintre fotografiile publicate îl surprinde pe Justin Timberlake în timpul concertului, cântând cu pasiune sub ploaie, înconjurat de lumini dramatice. În imagine, artistul poartă o geacă voluminoasă, o șapcă și ochelari de soare, ținând microfonul aproape de gură, în timp ce brațul stâng este întins spre public.

Atmosfera este intensă și cinematică, cu picături de ploaie vizibile și reflectoare care străpung întunericul scenei, amplificând senzația de moment unic. La câteva ore după, Justin Timberlake a părăsit România, la bordul unui avion privat.

Recomandări Rechizitoriul asasinatului cu bombă de la Arad, validat de Curtea de Apel Timișoara. Cum încearcă fiica victimei să „arunce în aer” acuzațiile procurorului

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Concertul de la Electric Castle 2025 rămâne deja unul dintre cele mai comentate momente ale festivalului, părerile fiind însă împărțite. Unii dintre cei prezenți nu au fost mulțumiți de prestația artistului.

Unii dintre fani, nemulțumiți de prestația lui Justin Timberlake

Pe Facebook, Sigina, blogger, a transmis: „Justin Timberlake x Electric Castle – ploaie, frig – am încercat să ne îmbrăcăm să facem față, știam la ce ne băgăm, dar natură e mereu surprinzătoare. Cei de la EC se întrec pe ei mereu, au adus artișți mari și faini, l-au adus și pe Justin, mare artist (și mare vedetă, subliniez), au plătit probabil cea mai mare suma de bani pentru un artist din istoria EC.

Dar să fim sinceri: Justin (nu și formația lui) a lăsat de dorit, a fost plictisit – înțeleg că atitudinea asta e una recurentă în ultimul timp și poate e de înțeles pentru un artist care a crescut literalmente pe scenă (va amintiți de N Sync și perioada de glorie), înțeleg că nu îl mai entuziasmează teribil.

Recomandări Un fost preot se spovedește în cartea sa: „Am plecat la ÎPS Teodosie, l-am miruit bine că strânsesem ceva cașcaval, a doua zi m-a și hirotonit preot”

Dar să ții niște mii de oameni încă 45 de minute în frig și ploaie, să cânți piesele pe sfert/jumate cel mult, să ai un dialog cu publicul așa, de clasa a două – nu prea a fost drăguț. Piesă Sexy Back a încheiat show-ul sec, „thank you România”, s-a încheiat piesă, și „haipa”. Știi, Justin, chiar și la acest nivel, nu ți se cuvine chiar orice.

Un pic dezamăgită here, o să mai detaliez pe blog dacă am timp, cum o făceam și în alți ani. Ah, cele câteva reacții laudative? Da, de la p***** de serviciu, cred și eu că de la VIP e totul drăguț și nu, eu nici când am primit invitație nu am menajat de aspectele negative, aca acestea au fost (la Electric, până acum, n-am avut nicio supărare în afară de coadă nasoală la busuri de după 21 pilots)”.