„Greu, sincer. Foarte greu. Dar ne iubim și iubirea topește distanțele și va veni în vacanță în scurt timp, o aștept. Acum, în iarnă. E o vacanță destul de lunguță”, a declarat Andreea Marin pentru revista VIVA!

Întrebată dacă ea și Violeta și-au făcut planuri pentru sărbătorile de iarnă, Andreea Marin a recunoscut că perioada sărbătorilor este foarte importantă pentru ele.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Le petrecem acasă împreună, și cuvântul acesta, împreună, are o altă valență acum. E foarte important pentru noi”, a adăugat Andreea Marin pentru sursa citată.

Andreea Marin a slăbit mult în ultima perioadă. Vedeta face Pilates de două ori pe săptămână. De asemenea, atunci când are timp, aleargă pe banda de acasă și ridică greutăți.

„Secretul este să fii mereu ambițios și să te ții de ceea ce ai învățat bun! În ultimii aproape 2 ani eu am învățat să las deoparte obiceiurile greșite. Munceam foarte mult și nu aveam o disciplină a lucrului, nu puteam să am mesele așa cum trebuie.

Recomandări Neclaritățile din CV-ul lui Ilie Bolojan. Premierul scrie că a absolvit 3 ani la o facultate unde durata studiilor era de 5 ani

Nu reușeam să țin ritmul și să gătesc sănătos. Când am revenit la calea cea bună am încercat să fac sport, să merg la diverse proceduri însă am înțeles că, de fapt, totul pornește de la o dietă corectă. Medicul nutriționist m-a convins că dacă nu ai o dietă corectă, faci sport degeaba. Dieta dă startul și determină, de fapt, calitatea vieții tale.

Mi-am făcut analizele, am avut grijă să urmez această dietă potrivită mie, personalizată. Trebuie să îți faci analizele și în funcție de starea ta de sănătate și plăcerile tale, nutriționistul știe să îți facă o dietă potrivită pentru tine”, a spus recent Andreea Marin.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE