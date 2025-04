Invitat în podcastul „Sheets Talks”, Radu Ștefan Bănică a făcut dezvăluiri rare despre despărțirea dintre părinții lui, Ștefan Bănică junior și Camelia Constantinescu. Artistul a vorbit, de asemenea, despre divorțul tatălui lui de Andreea Marin și despre situația prin care a trecut atunci Violeta, sora lui vitregă.

Radu Bănică a fost plecat din țară mai multe luni când părinții lui, Ștefan Bănică jr și Camelia Constantinescu, s-au despărțit. „Când s-au despărțit ai mei m-au trimis din țară vreo cinci luni, până s-au calmat lucrurile. Nu mă puteau scoate din bloc. Stăteau zeci de oameni, de paparazzi, în fața casei. Așteptau poza cu «moștenitorul»”, a povestit Radu Ștefan Bănică, potrivit Unica.

„Am amintiri cu tata când mergeam în parc și ieșeau opt paparazzi de după pomi. Veneau până la tine. N-aveau niciun stres. Nu se ascundeau”, a completat tânărul.

Ce s-a întâmplat la divorțul lui Bănică de Andreea Marin

Radu Ștefan Bănică are amintiri și de când tatăl lui a divorțat de Andreea Marin, afectată fiind sora lui vitregă, Violeta. „La fel și cu sora mea. Erau toți plecați, ca să se afle (despre divorț) cât ei erau plecați din țară. S-au întors pe rând.

La tata a fost nebunie maximă la aeroport și la sora mea au luat-o direct de pe pistă. A fost urmărită până acasă. Am avut patru mașini. Erau să facă accident. Sora mea speriată… În fața casei aveam o străduță. Era plină, zici că era protest. În 2015 sau 2016, s-a dat legea să nu mai poți, ca paparazzi, să vii să agresezi”, a mai spus Radu

Radu Ștefan Bănică, pe urmele tatălui și ale bunicului

Tânărul calcă pe urmele bunicului și ale tatălui său, artiști de renume. „Am știut de foarte mic că vreau să fiu artist. Inițial, am vrut să fiu magician, dar mi-a trecut repede. Cântam de mic și tot în copilărie mi-am și verbalizat dorința de a merge pe calea muzicii, doar că, dintr-o întâmplare, nu am mai putut să cânt mai mulți ani, până pe la 18, mai exact”, a povestit pentru VIVA Radu Ștefan Bănică, care simte o presiune pe umerii lui, având în vedere cine a fost bunicul lui, dar și ce carieră de succes are tatăl său.

„Având în vedere că mi-am ales același drum ca bunicul și tatăl meu, acest nume este o carte de vizită – un avantaj foarte mare, dar care vine și cu niște așteptări foarte mari, comparații… Cel mai mult resimt presiunea de a livra un produs bun. Normal, și eu, fără legătură cu numele, îmi doresc același lucru, dar știu tot timpul că nu trebuie să mă prezint cu un produs care nu face cinste numelui meu”, a mai zis el.

Întrebat cum a reacționat tatăl său când i-a spus prima oară că vrea să devină artist, tânărul a povestit că Ștefan Bănică jr i-a interzis să aibă o carieră artistică, însă apoi s-a răzgândit.

„Inițial, mi-a spus să nu mă fac artist. Să mă fac bucătar sau doctor. Ulterior, ca sfat, mi-a spus că, dacă asta este calea pe care mi-o doresc, să mă dedic și să nu îmi bat joc de ea”, mai declarat Radu Ștefan.

