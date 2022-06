În luna august a anului 2020, Lili Sandu aducea pe lume un băiețel perfect sănătos. În vârstă de 43 de ani, actrița a recunoscut că relația cu partenerul ei s-a schimbat radical după ce au devenit părinți. De asemenea, artista a povestit că primul an după ce a născut a fost unul plin de încercări emoționale și a fost destul de dificil.

În cadrul podcastului „Acasă la Măruță”, vedeta a povestit că după ce a devenit mamă s-a neglijat total și nu mai putea să își revină.

„Nu îți înțelegi stările, e o responsabilitate care vine pur și simplu peste tine, că în alea nouă luni e frumos, mai dă cu piciorușul în burtică, îl ai cu tine, știi cum să îl protejezi. Plus că, învățată fiind să ai o relație de cuplu înainte să vină copilul, când vine copilul deja relația de cuplu practic nu mai există, e absentă, pentru că, iarăși, copilul e pe primul loc.

„Mă spălam la două săptămâni pe păr”

Și tu, ca femeie, te duci în jos și aștepți ca lucrurile să revină la normal. Nu te mai interesează, ești atât de obosit și nu ai timp, copilul tot cu tine vrea să stea. Și faptul că am declarat că mă spălam la două săptămâni pe păr, efectiv uitam, deci nu știam. Aveam momente când ziceam: «Astăzi trebuie să se întâmple». Nu aveam energie și mă gândeam: «Doamne, intru acum și spăl claia asta de păr, până îl usuc… Mai bine lasă-l acolo în coc»”, a spus Lili Sandu, în podcastul lui Cătălin Măruță.

Și-a dorit să fie o mamă bună pentru fiul ei și nu s-a mai pus pe ea pe primul loc. În perioada respectivă, Lili Sandu era epuizată și își dorea să aibă timp și pentru ea.

„Eram epuizată și îmi doream să am timp pentru mine. Pentru că secretul ăsta e, o mamă dacă e fericită, copilul e clar fericit. Dacă o mamă are probleme și ajunge într-un burnout, cu siguranță acel copil nu va fi fericit. Cu siguranță, acțiunile mamei în cel mai important an al mamei și al copilului aduc repercusiuni asupra copilului. Atunci e foarte important să ai timp pentru tine. Ăsta e un secret”, a mai spus artista.

„Nu mai eram noi, clar, ca și cuplu”

Între timp, vedeta și partenerul ei au reușit să găsească un echilibru și să mențină flacăra în relația lor. „Nu mai ai timp și chiar dacă doarme copilul noaptea două ore, iar el vine și mă ia în brațe, zic: «Iubi, stai așa un pic, adormi». Aveai nevoie de afecțiune, bineînțeles, dar nu mai eram noi, clar, ca și cuplu. Nu mai eram noi, nebuni, cum ne știam. Schimbările s-au produs”, a mai spus iubita lui Silviu Țolu.

