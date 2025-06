Irinel Columbeanu, fostul milionar căruia îi plăcea să fie în centrul atenției, să se bucure de lux și de o prezență constantă în lumina reflectoarelor, pare acum complet retras din viața publică. Potrivit unor surse din cadrul centrului de îngrijire din Ghermănești, acolo unde este cazat, telefonul lui Irinel este descărcat, iar acesta nu a cerut ajutor pentru a-l reîncărca. Se pare că, din proprie inițiativă, a ales să nu mai comunice cu nimeni în această perioadă.

Irinel Columbeanu s-a retras din viața publică?

Apropiații spun că acesta „preferă să comunice doar atunci când consideră necesar”, iar în prezent pare că a optat pentru o izolare totală. Brusca sa retragere a ridicat multe semne de întrebare, dar sursele Fanatik spun că nu ar fi vorba despre o problemă de sănătate, ci despre o decizie personală.

„Nu îi mai intră mesajele pentru că nu mai are baterie la telefon”, explică apropiații, adăugând că „a spus că nu are nevoie de el (n.r. – de telefon). Când este cazul, solicită”.

În același timp, au circulat unele zvonuri privind eventuale datorii sau neplăți în legătură cu șederea sa la azil. Totuși, conducerea centrului a refuzat să comenteze, precizând că astfel de informații nu pot fi făcute publice fără acordul expres al lui Irinel Columbeanu.

Contactat de Fanatik, Ion Cassian, directorul centrului din Ghermănești, a explicat că nu mai are permisiunea de a discuta despre situația lui Irinel. „Nu vreau să citească după aceea să îmi spună de ce nu l-am întrebat și pe el”, a spus Cassian. El a mai menționat că Irinel i-ar fi transmis următorul mesaj: „vrea să se termine cu tot circul referitor la el”.

Irina Columbeanu urma să vină în România

În luna mai, Irinel Columbeanu a anunțat când vine în țară Irina Columbeanu, fiica lui și a Monicăi Gabor. Stabilită în America, tânăra ajunge în țară în curând pentru a-și revedea tatăl, care locuiește la azil și se confruntă cu probleme medicale și financiare.

În toamna acestui an se împlinesc doi ani de când Irinel Columbeanu s-a mutat de bunăvoie la azil, în Ghermănești. După ce vila sa din Izvorani, pe care o vânduse cu suma de 600.000 de euro, a fost cuprinsă de un incendiu devastator, Irinel Columbeanu nu a mai rămas cu prea multe.

Are la azil un bagaj mic, doar strictul necesar. „Mai am niște geci de piele… Cele mai multe haine au ars. Au ars aproape toate lucrurile. Le-am văzut fumegând”, a mărturisit Irinel Columbeanu într-un interviu acordat Marei Bănică, pentru Spynews TV.

Ulterior, Irinel Columbeanu a vorbit despre singurul lucru care îi mai aduce bucurie: fiica sa, Irina. Tânăra părăsește America în curând și vine să îl viziteze. „Irina vine pe 16 iunie, mi-a zis că are biletul deja luat. De-abia aștept s-o văd. Nu mă sună Monica. Pentru mine, este important să vorbesc cu Irina”, a spus fostul milionar. Cu o luciditate care impresionează, el a recunoscut că averea nu i-a adus fericirea: „Banii nu sunt totul. Nu ai tot, dar ei îți dau și liniște, și frisoane, în același timp. Eu, unul, sunt bucuros că am reușit să scap de frisoane”.