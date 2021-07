În luna aprilie a acestui an, Gigi Becali a susținut public că Laurențiu Reghecampf are amantă de opt ani de zile și, mai mult decât atât, că Anamaria Prodan, soția lui, știe totul.

Presupusa amantă a antrenorului ar fi Florentina Raiciu. Despre ea a făcut dezvăluiri Anamaria Prodan la GSP Live. A declarat că nu o cunoaște pe aceasta și că toate informațiile apărute în presă despre acest subiect sunt doar niște zvonuri.

„Nici măcar nu am văzut-o în viața mea. Au curs atunci subiectele… A bătut-o Prodan, i-a rupt salonul, i-a spart… o prostie! Nu am văzut-o niciodată pe femeia asta, nu am primit niciodată un telefon acasă de la femeia asta. Dacă cine a aruncat vorba asta a crezut că o să-mi distrugă căsnicia și o să-l distrugă pe Reghe ca imagine… Nu există!

Raiciu nu a existat în discuțiile familiei noastre. O singură dată am întrebat când existau discuții în oraș, dacă o știe pe fata asta. Am intrat amândoi pe Google și ne-am uitat cine e. Ți se pare că Reghe s-ar preta să se combine și să dea banii copiilor lui unor… gunoaie? Pentru mine o femeie care nu are demnitate, mândrie este… O femeie care nu a muncit o zi și care stă așa cu picioarele deschise… ”, a spus Anamaria Prodan.

La o zi de la declarațiile vedetei, Florentina Raiciu a reacționat pentru redactia.ro. „Nu vreau să comentez acest subiect. Mulțumesc”, a zis ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Florentina Raiciu, în vârstă de 32 de ani, este una dintre prezențele din showbiz-ul românesc, acesta pozând în urmă cu mai mult timp în Playboy și fiind o fostă asistentă TV la Antena Stars. În prezent, ea deține un salon de înfrumusețare.

Florentina Raiciu și Laurențiu Reghecampf nu au fost fotograți sau filmați niciodată împreună și niciunul nu au comentat vreodată acuzațiile aduse de presă.

Citeşte şi:

Întrebarea care poate schimba o viață: „Ți s-a întâmplat ceva?” Cum pot fi identificați și ajutați copiii abuzați sexual

De ce nu se teme SRI de aleșii puși de Parlament să-l supravegheze. Om cu om, problemă cu problemă

Ce spun 11 fotbaliști cunoscuți plus un antrenor sonor atunci când sunt întrebați „Cine va câștiga Euro 2020?”

PARTENERI - GSP.RO FOTO Cine e fotomodelul cu care Reghecampf ar avea o relație » Anamaria a răbufnit: „Nu e în discuțiile noastre”

Playtech.ro Cum s-a făcut Viviana Sposub de râs la Vorbește Lumea. GAFA COLOSALĂ a iubitei lui George Burcea

Observatornews.ro Un tată a murit încercând să-şi apere fiica, la Corbu. Criminalul a dat buzna peste ei în casă, noaptea trecută

HOROSCOP Horoscop 2 iulie 2021. Leii pot face multe lucruri bune, pot repara stricăciunile făcute altădată și nu numai

Știrileprotv.ro A luat paracetamol și algocalmin în fiecare zi, timp de un an. Îngrozitor ce a pățit acum bărbatul din Iași

Telekomsport VIDEO-ŞOC! O prezentatoare TV a rămas GOALĂ în faţa tuturor. Imaginile fac înconjurul lumii

PUBLICITATE Știi care este diferența dintre igienizare și dezinfectare? (PUBLICITATE)