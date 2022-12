Timp de aproape două luni, în emisiunea lui Cătălin Măruță s-a desfășurat cursa pentru biletul de aur către Survivor România 2023. De curând s-a aflat numele primului Războinic care va ajunge în Republica Dominicană imediat după sărbători.

„Oamenii de acasă sunt cei care au luat decizie și ei sunt cei care au decis cine merge la Survivor. Avem un plic unde sunt rezultatele votului. Din păcate, doar unul va pleca în Dominicană. Publicul a votat, iar noi putem să anunțăm. Primul Războinic la Survivor 2023 este Andreea Moromete”, a spus Cătălin Măruță.

Andreea Moromete, 23 de ani, este numele concurentei care va face parte din echipa Războinicilor la „Survivor România” 2023. La prima apariție la TV, s-a aflat că ea e ofițer de poliție, însă pe rețelele de socializare, ea scrie că e trainer, instructor de fitness.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Știu cât de muncitoare sunt”

„Tot ce am obținut în viața asta a fost prin foarte multă muncă și de asta vă garantez că dacă mă veți alege pe mine, voi da tot ce am mai bun. Eu mă voi pregăti și voi face performanță și pe traseu.

Recomandări O SCRISOARE PIERDUTĂ. Ministrul de interne al Austriei către ambasadorul Hurezeanu: „În România, Austria are un partener de încredere”. Apoi s-a sucit și a anunțat blocarea aderării la Schengen! Ce a intervenit?

Voi rezolva și problema pe care am avut-o în traseul de aici. Știu cât de muncitoare sunt. Tot ce am realizat până acum a fost prin muncă, nu prin noroc. Psihic, dacă am rezistat trei ani de zile într-un mediu pe care l-am detestat și nu mi-a făcut plăcere, nu am fost de acord cu ce se întâmpla acolo, pot să rezist oriunde”, a fost mesajul Andreei Moromete, după ce s-a aflat că ea e prima concurentă de la „Survivor România” 2023, conform Fanatik.

Concurenți la „Survivor România” 2023

„Survivor România” este tot mai aproape de fluierul de start. Iar în doar câteva zile, cei de acasă vor avea o șansă de neratat: să afle care vor fi cei 12 Faimoși ai sezonului următor. Pe 15 decembrie, live, de la ora 21.00, în exclusivitate pe VOYO, toți abonații platformei vor putea urmări un show în care vor fi anunțați concurenții unuia dintre cele două triburi care vor scrie povestea în anul 2023.

Alături de aceștia se va afla Daniel Pavel, prezentatorul formatului care continuă să facă istorie în România! „12 membri are Tribul Faimoși la startul celui mai puternic epic reality game show. Aptitudini și motivații croite pe măsura show-ului vor demonstra și celebritățile care au acceptat provocarea Survivor România pentru sezonul următor. Veți face cunoștință cu cele 6 fete și 6 băieți, pe VOYO, joi 15 decembrie”, declară domnul Dan înaintea emisiei speciale.

Recomandări CORESPONDENȚĂ DIN VIENA. Reacțiile românilor stabiliți aici: „M-a durut atitudinea disprețuitoare a Austriei. Dar plătim anii când n-am votat în România și iată ce politicieni ne reprezintă!”

Când începe „Survivor România” 2023

Alex Delea, câștigătorul „Survivor România” 2022, a dezvăluit luna în care „Survivor România” 2023 va începe la PRO TV. El a făcut marele anunț chiar în finala „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, după ce Anisia Gafton a fost desemnată Regina Junglei.

Câștigătorul nu i-a mai ținut în suspans pe cei prezenți în emisiune și pe cei din fața televizoarelor și a dezvăluit că „Survivor România” 2023 va începe chiar în ianuarie. „De la domnu Dan citire… «Survivor România» începe un nou sezon la PRO TV, chiar la început de an”, a declarat el la PRO TV.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un austriac, care a locuit în România, foarte aspru cu statul nostru: „Oraș urât, am venit într-o țară săracă”. În ce oraș a locuit

Playtech.ro ȘOC! Șeful băncii austriece care deține BCR România, mesaj pentru politicienii români! Uluitor ce a spus

Viva.ro Ce pensie are Adrian Năstase. Mulți români nu câștigă banii aceștia în două luni, dar el a dat statul în judecată: 'Este foarte puţin'

Observatornews.ro "Îmi asum toate înjurăturile". Mesajul cutremurător al unui polițist, după ce un tată și fiul lui au murit într-un accident înfiorător pe DN6, în Mehedinți

Știrileprotv.ro Meseria bănoasă, dar ocolită de români. Salariul poate să ajungă și la 3.000 de euro

FANATIK.RO Patru zodii cu noroc la bani în ianuarie 2023. Își vor umple buzunarele

Orangesport.ro Gigi Becali, explozie de nervi după ce Austria s-a opus intrării României în spaţiul Schenghen. Declaraţii extrem de dure

HOROSCOP Horoscop 10 decembrie 2022. Peștii este posibil să înceapă să se agite pe aceleași subiecte și să își dea seama că e inutil ce fac

PUBLICITATE Povestea lui Pavel Traian, din Cluj: a primit tratamentul care l-a scăpat de dureri la 6 ani de la diagnostic