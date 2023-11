Sonia Simionov – studii și carieră

Sonia Simionov s-a născut în Medgidia și are 36 de ani. Înainte de a-și începe cariera în jurnalism, ea s-a dedicat sportului. Sonia Simionov a fost campioană națională la înot, la juniori, în 1997, și medaliată, în 1998 și 1999, cu aur și argint la competiții internaționale, cât și căpitan al echipei de baschet a liceului, alături de care a câștigat două cupe județene, scrie Click. Totodată, a jucat, timp de trei ani, tenis de câmp.

Sonia Simionov a câștigat și Cupa Presei la Tir, disciplina Pistol-mitralieră, a făcut salturi cu parașuta și are diploma de amator în scufundări la adâncimi de maximum 20 de metri.

Mai mult, Sonia Simionov a devenit campioană națională la biliard. Îmi plac lucrurile precise. Îmi plac logica și lucrurile pentru care trebuie să depui efort mental. Biliardul le are pe toate. În câțiva ani de joc și antrenament, am devenit vice-campioană națională. Iar anul trecut, în 2014, am reușit să câștig locul I și am devenit campioană națională la biliard”, a declarat aceasta, conform viva.ro.

Referitor la studiile ei, Sonia Simionov a absolvit Facultatea de Administrație Publică din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrație București, iar apoi a urmat un master în comunicare. Ea a absolvit și Școala de Televiziune Tudor Vornicu.

Debutul Soniei Simionov în televiziune a fost marcat prin emisiunea „City Nights” difuzată pe Prima TV, cu sediul în Constanța. În prezent, Sonia Simionov lucrează la Antena 1, unde e reporter și prezentatoare.

Sonia Simionov – viața amoroasă

Sonia Simionov se iubește cu un om de afaceri cu patru ani mai tânăr decât ea. Așadar, bărbatul are 33 de ani și se numește Cristian Heinrich Gaghes și e antreprenor în domeniul medical. Potrivit Spynews, Sonia Simionov și iubitul ei, Cristian Heinrich Gaghes, formează un cuplu de mai bine de cinci ani.

Sonia Simionov, despre America Express – Drumul Soarelui

Înainte să plece în aventură, Sonia Simionov declara: „Aşteptările mele sunt direcţionate către mine şi echipa din care fac parte. Noi creăm experienţa. Show-ul oferă cadrul, tu te ocupi să îl umpli. Vreau să râdem mult, să ne distrăm, să ne bucurăm de ce vedem şi ce facem, să învăţăm lucruri noi.

Dar competiţia e la fel de importantă pentru mine. Sigur că ţine şi de noroc, în multe situaţii, dar cred că cel mai important este ca eu şi Iuliana să dăm tot ce putem ca să trecem de toate probele şi să nu cedăm… când simţim să cedăm. Să ne sprijinim şi să ne încurajăm. Ştii cum e, când simţi că nu mai poţi, mai poţi puţin. Şi apoi să râdem din nou. Eu şi Iuliana ne ştim de mulţi ani.

Noi facem parte din redacţia Observator şi job-ul nostru este să facem ştiri. Deci relaţia noastră e mai mult de colegialitate şi se bazează pe respect pentru meseria de jurnalist. America Express ne va oferi un cu totul alt cadru de relaţionare. În ciuda aparenţelor, eu şi Iuliana avem multe lucruri în comun şi cred că vom reuşi să ne punem în valoare atuurile pe care le avem. Ne-am împărţit deja atribuţiile în ceea ce priveşte probele, sunt convinsă că putem surprinde. Chiar şi pe noi”, a spus ea, conform Pagina de Media.