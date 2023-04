Larisa Iordache este de puțin timp împreună cu Cristian Chiriță, jucător de tenis de masă. Fosta gimnastă s-a îndrăgostit iremediabil de sportiv și își dorește ca această poveste de dragoste să dureze cât mai mult. Cristian este fostul iubit al sportivei Bernadette Szocs și este multiplu campion național la tenis de masă în proba de dublu la Juniori, Tineret și Seniori, multiplu campion la Top 12 Juniori și activează la CSM Constanța.

Fosta gimnastă spune că iubitul ei nu mai avea nicio legătură cu Bernadette Szocs atunci când relația lor a început.

„Nu a existat niciodată un triunghi amoros. În momentul în care eu și Cristian ne-am întâlnit eram amândoi singuri, de ceva vreme, și, pur și simplu, lucrurile s-au întâmplat de la sine. Oamenii nu au atacat. S-au scris niște lucruri care nu au fost spuse corect, pentru că eu, cel puțin, nu am declarat chestiile alea. Probabil că s-a făcut această comparație pentru că suntem amândouă sportive, dar nu avem niciun punct comun. Ne cunoaștem, dar nu avem nimic una împotriva celeilalte. Fiecare dintre noi avem trecutul nostru. Eu consider că sunt genul de persoană care niciodată nu aș intra într-o relație sau aș avea legătură cu un om care nu are treburile încheiate cu trecutul său, fără doar și poate”, a delarat Larisa Iordache, potrivit Spynews.

„Totul a început curat, eram doi oameni care erau singuri”

Și-au ținut pentru puțin timp relația ascunsă, apoi au început să se afișeze împreună la evenimentele mondene. Fosta concurentă de la America Express – Drumul Aurului mărturisește că își asumă relația pe care o are în prezent. De asemenea, ea se bucură că a găsit un bărbat care să fie pe placul ei și să îi ofere liniștea de care ea are nevoie.

„Tocmai de aceea totul a început curat, eram doi oameni care erau singuri și a început o relație super drăguță. Nu voiam să vorbesc despre lucrul acesta pentru că m-a luat prin surprindere întrebarea, dar sigur în momentul în care am postat, am fost de comun acord, ne-am asumat. Nu ne-am pus niciun fel de întrebare că ar putea să se speculeze ceea ce s-a speculat, fără să fiu întrebată. Cred ca a fost un pic deplasat, cred că sunt foarte deschisă să răspuns, dar momentul acela nu am vorbit pentru că am spus că viața privată este viața privată”, a mai adăugat fosta sportivă.

„Este un bărbat foarte frumos, este un bărbat foarte inteligent”

Recent, Larisa Iordache spunea că iubitul ei este bărbatul la care a visat dintotdeauna. Cristian Chiriță este mereu atent cu iubita lui și are grijă de ea chiar și de la distanță.

„Sunt foarte liniștită. Sunt foarte încântată. Este un bărbat foarte frumos, este un bărbat foarte inteligent. Comunicăm foarte mult, iar asta ne ajută. Totul e bine. E prima noastră apariție. Ne-ați luat-o înainte. Am pus o poză pe Instagram și ne-ați luat-o înainte”, a spus Larisa Iordache, potrivit gsp.ro.

