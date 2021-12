Cora este femeia care l-a cucerit pe Serghei Mizil în urmă cu mulți ani. Despre ea, acesta spunea: „A scos tot ceea ce aveam mai bun în mine. Nu obişnuiam să arăt şi latura asta”. Despre relația celor doi se știu destul de puține informații, căci nu și-au expus povestea de dragoste pe la TV. Se știe însă despre Cora Mizil că este o femeie discretă, care nu frecventează cluburile alături de soțul ei.

Ea are o meserie mai puțin obișnuită. Soția lui Serghei Mizil s-a dedicat în ultimii ani activităţilor ce ţin de ezoterism, după ce a simţit o chemare către acest domeniu. „Am simțit mereu energii, dar nu m-a preocupat. La un moment dat, m-am dus la un supermarket și am stat ceva, pentru că la un moment dat am intrat într-o stare și am auzit voci, n-am găsit explicații. Bineînțeles că primele lucruri la care m-am gândit a fost că aveam o variație hormonală. A fost un mesaj clar, am simțit mesajul de la cap până la inimă, mi s-a făcut pielea de găină.

Am impresia că trebuia de mult să mă apuc de treaba asta. Mai întâi am încercat să neg, pentru că nu înțelegeam. După câteva ore mi-am dat seama că nu e asta soluția, nu poți să fugi din fața propriei tale ființe. Nimeni nu m-a liniștit, s-a legat cumva cu alte semne”, a povestit Cora Mizil la „Xtra Night Show”, într-o apariție rară, acum aproximativ trei ani.

„Acord consiliere de două ori pe săptămână”

„Eu am început să mă documentez, să caut explicații, mi se părea că sistemul meu de noțiuni nu era concret. Nu știam ce se întâmplă, apoi m-am dus la diverse persoane să-mi prezinte anumite teorii. E clar că lucrurile se întâmplă pe baza logicii și cumva trebuia să ajung să înțeleg măcar un fir din toată chestia asta. Nu i-am spus lui Serghei, el are experiențe, dar le neagă. Acord consiliere de două ori pe săptămână în acest sens” , a mai spus ea la TV.

Serghei Mizil este fiul liderului comunist Paul Niculescu Mizil. Pe vremea regimului comunist, el era bun prieten cu fiul lui Nicolae Ceaușescu. Despre viața pe atunci, el spunea pentru Jurnalul Național: „În primii ani ai lui Ceaușescu puteai să faci rost de orice. Am avut Mercedes 220 decapotabil, ca James Bond, un Jaguar, alții aveau BMW sau Jeep. Erau doar în uzul nostru, proprietatea statului. (…)

Aveam vilă la Snagov, aveam o Dacie mai specială cu număr mic și nu se luau milițienii de mine. Astea erau avantajele mele, mâncam de la o casă de comenzi mai specială, unde găseai whisky de multe feluri, țigări mai bune. Astea se datorau funcțiilor părinților. Aveam un magazin, la început, pe strada Varșovia, unde ăia din Biroul Politic puteau să comande orice, și Rolex, și Merțane. În ultimii ani se duseseră și o parte din avantajele astea, Ceaușescu voia să facă economii”.

