Între Irina Fodor și Teodora există o diferență de vârstă de 11 ani, însă se înțeleg foarte bine chiar dacă fac parte din generații diferite. Sora mai mică a Irinei Fodor este studentă la Facultatea de Drept, în cadrul Universității București. Teodora a făcut liceul în Buzău, la Colegiul Național B. P. Hașdeu.

„Acum este mai înaltă decât mine, mai calmă, uneori mai pragmatică, mai puțin smucită, mai precaută… dar tot rămâne sora mai mică?Așa că toate cele de mai sus se duc pe apa sâmbetei când rămâne doar cu mine și riscă totul felul de chinuieli, ca atunci cand eram doar niste copile. Cine are surori sau frați mai mici, mâinile sus dacă vă manifestați la fel iubirea??”, scria prezentatoarea TV pe una dintre rețelele de socializare.

Spre deosebire de sora ei, Teodorei nu-i place să fie în centrul atenției și stă departe de camerele de filmat. Tânăra se bucură din plin de viața de studentă și are o relație foarte apropiată cu Irina Fodor.

Irina Fodor a înlocuit-o pe Gina Pistol la „Asia Express”

A fost o surpriză pentru telespectatori când s-a aflat că Irina Fodor este noua prezentatoare de la „Asia Express”. Soția lui Răzvan Fodor a fost foarte încântată de proiect și pare că se descurcă de minune cu noul proiect.

„Pentru mine a fost o mare bucurie să fiu cooptată la acest proiect, dar și o mare surpriză. Am avut emoții mari în prima zi de filmare, atât de mari încât am făcut febră musculară la picioare de la cât am tremurat! Însă Gina mi-a făcut o prezentare foarte frumoasă și emoționantă, iar chefii, concurenții lor și echipa de producție m-au primit cu brațele deschise. O să vedeți în ediția din seara asta, a plouat cu pupături și îmbrățișări.

Tot Gina a avut grija să îmi facă un scurt “training” înainte de a prelua proiectul și m-a pregătit pentru ce avea să urmeze. În altă ordine de idei, recunosc, așteptam cu mare nerăbdare să îi văd fața lui Sorin când își dă seama că a scăpat de Fodor, dar a dat peste nevasta lui!

Nu a fost deloc ușor să preiau un proiect de la jumătate, pentru că a trebuit să prind firul poveștii pentru fiecare concurent din mers, să fiu pe fază la glumele “interne” ale chefilor, și să am atenție sporită la regulile probelor, așa că sper ca publicul să îmi ierte micile stângăcii de început de drum”, a spus Irina Fodor înainte de începerea emisiunii.

