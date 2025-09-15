Cine sunt următorii 4 concurenți de la „Trădătorii”. Emisiunea se va difuza din această toamnă la Pro TV

Ioan (Johnny) Bădeliță este un cunoscut actor român care și-a transformat hobby-urile în afaceri. Pe lângă rolurile pe care le interpretează pe scenă, Johnny este apicultor – pasiune pe care o are încă de tânăr:

„Sunt un om de familie, chiar dacă mă consideram „burlac convins” – până când planurile mi s-au dat peste cap. Acum am trei copii superbi și pe iubita mea. Am spectacole de teatru și mă ocup de albine – pasiune pe care o am de la tatăl meu, cu care mergeam încă de la 7 ani prin toată țara cu tractorul. Îmi place foarte mult apicultura, iubesc actoria și ador oamenii.”

În castel va ajunge și Sorina Elena Bădărău, o tânără din Iași, absolventă a Facultății de Drept din București, pasionată de fotografie și modelling:

„Prin emisiunea asta am decis să arăt că nu sunt doar „o fată frumoasă”. Am simțit o chemare pentru jocul ăsta și nu am putut să refuz. Ținând cont că îmi doresc să devin avocată în viitor – este un domeniu în care trebuie să capăt multă experiență, pentru că sunt abia la început – cred că și emisiunea reprezintă o strategie bună în viața reală”.

Show-ul îl va testa și pe Cosby Shillah, boxer din București, care se va alătura concurenților în cel mai intens joc:

„Am simțit că trebuie să vin în emisiune. Am aplicat, am mers la casting și am fost ales. Mai departe, ca în sport: câștigi sau pierzi, important e să dai totul! Sunt o fire competitivă și ambițioasă, însă, nu-mi place să ies în față, decât atunci când vin cu lucruri clare și concrete. Am început sportul la 8 ani: judo, fotbal, baschet. Mai târziu am făcut box, am devenit campion național la amatori, am 6 meciuri la profesioniști – 4 câștigate, 2 pierdute. Continui să lupt și sunt și instructor de fitness. De asemenea, îmi iubesc familia și oamenii care sunt lângă mine”.

Din Cluj-Napoca, va veni și Ionel Rareș Tămaș, care este pasionat de board-games și lucrează ca inginer în instalații pentru construcții:

„Fac consultanță pe legislația în zona de construcții, am experiență și în managementul proiectelor. Ca hobby-uri, ador board games-urile, mai ales cele cu role-play, precum Mafia. Am și vreo 10 ani de teatru, care m-au ajutat enorm în joc – nu sunt cel mai bun actor tehnic, dar când vine vorba de concentrare și transmiterea emoțiilor, simt că am fost mereu peste medie. Am folosit asta și aici. Pentru mine, experiența asta a însemnat mult. Simt că mi-a deschis foarte multe uși înapoi, în suflet”.

Săptămâna trecută Pro TV a anunțat primii 4 concurenți care au acceptat să participe le „Trădătorii”