Cel mai nou episod din serialul „Clanul” îl surprinde pe Tudor, care va fi nevoit să aleagă între dorința lui Bebe Măcelaru, jucat de George Mihăiță, și șansa de a afla mai multe informații despre fratele său mai mic.

Tudor, noi informații despre fratele lui dispărut

„Tătuțu l-a răpit pe frate-tu! Am informații care nu le știe nimeni, ți-am zis! Știu tot de la taică-tu. Mi-a zis multe. Am om care poate să-ți spună, care știe ce a făcut Măcelaru cu frate-tu. Știu multe”, îi spune un personaj-cheie lui Tudor.

Totodată, Constănțeanu, jucat de actorul Ovidiu Niculescu, este pe urmele lui Bebe Măcelaru și nu se va opri până nu-și va duce planul la bun sfârșit: „Afgane, de câte ori te-am trădat eu pe tine? M-am purtat mereu corect cu tine. Sunt 15-16 ani de când ai zis să ne strângem odată și să-i luăm capul lui Măcelaru.

Și, acum, când e să se întâmple, ce faci? Te tragi pe din dos? Mai pun eu un bolovan, mai pui și tu unul și-l dăm la fund. Puterea mea, puterea ta. Nu are ce să stea în fața noastră. Afgane, nu stă nimeni în fața noastră, îți promit!”.

Magda, partenera lui Bebe Măcelaru, duel cu Vera, fiica interlopului

Magda, jucată de Jojo, este convinsă că Vera, interpretată de Theo Rose, îi ascunde ceva în legătură cu Bebe Măcelaru, iar cele două vor avea o confruntare serioasă: „Veronico, nu mă ameți și spune-mi ce ai aflat că după aflu și eu și fac urât! Nu ieșeai tu din casă așa îmbrăcată dacă nu era ceva rău de tot”.

Răspunsul Verei o va lăsa pe Magda fără cuvinte: „Crezi că l-ai făcut pe Florinel și ești la adăpost? Nu ești, Magdo! Copilul crește și pleacă în treaba lui și atunci să te văd, că testamentul lui tata e la mine în seif și tu nu figurezi în el. Ține bine de zorzoanele astea că amanet scrie pe ele!”.

În serialul „Clanul”, Theo Rose joacă rolul fiicei lui Bebe Măcelaru, interlopul interpretat de actorul George Mihăiță. Mama ei vitregă e Magda, interpretată de Jojo, care are un băiat cu interlopul. „Joc rolul Magdei, soția lui Bebe Măcelaru, practic mafiotul din film, cel care are clanul, șeful clanului Măcelaru și sunt mâna lui dreaptă și o entitate destul de periculoasă și de enigmatică și de greu de citit. Deci rea. Nu, de data asta nu am rol pozitiv”, spunea Jojo pentru Libertatea, despre rolul ei.

Totodată, vedeta a recunoscut ce are în comun cu personajul ei. „Am în comun faptul că sunt o mamă dedicată, și ea este mamă, Magda, care luptă mult pentru familia ei”, a mai declarat vedeta.

