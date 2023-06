După ce a participat la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” și a rezistat două săptămâni în junglă, Cornel Palade nu a mai avut niciun proiect în televiziune. Actorul de comedie spune că acum trăiește doar din pensie, însă nu se plânge. Bunul prieten al lui Romică Țociu spune că s-a resemnat și nu are prea mari așteptări legate de viitoare proiecte.

„Nu am proiecte, stau acasă. Sunt pensionar, trăiesc ca o plantă. Asta este. Domnul Țociu (Romică Țociu – n.r) este bine și el, era prin vacanță. Chiar m-a sunat, zilele trecute, să îmi povestească ce a făcut pe acolo. Ce să facem? Dăm înainte”, a declarat Cornel Palade pentru Click!

În timp ce Cornel Palade a rămas fără proiecte de televiziune, Romică Țociu a bătut palma cu Antena 1 pentru emisiunea „America Express”. El a pornit pe Drumul Soarelui alături de băiatul său, Cătălin.

„Până acum nu am găsit curajul necesar, dar de data asta cred că și traseul a trezit în mine niște chestii interesante. Columbia, Ecuador, Argentina – mi se pare extraordinar faptul că le poți vedea dintr-o altă perspectivă, nu ca un simplu turist, e ceva unic! În plus, fiul meu, Cătălin, a zis că ăsta e visul lui, că-și dorește foarte mult să fie acolo. Așa că, dacă e vorba de adrenalină, de a ne implica, am zis că e locul nostru! Energia și tinerețea lui, are 28 de ani, o să își spună cuvântul. Cred că la început eu voi fi locomotiva, după care voi deveni și eu vagonul. Așteptările mele sunt foarte mari, numai să nu mă pună să înot, că am o frică de apă…”, spunea Romică Țociu înainte de a pleca în aventura vieții sale. Actorul de comedie a participat și la „Te cunosc de undeva!”.

„Fiica mea Ada este bine, muncește, aleargă, este la Londra”

Ada, fiica actorului de comedie, s-a mutat în urmă cu aproximativ doi ani în Londra, unde a dorit să înceapă o viață nouă și a dorit un trai mai bun. Cornel Palade este foarte mândru de fata lui și spune că o așteaptă acasă, atunci când programul încărcat îi va permite.

„Fiica mea Ada este bine, muncește, aleargă, este la Londra. Ar trebui să vină vara aceasta acasă, dar nu știu exact când. Ea o să decidă, în funcție de cum are și timp, de programul său. Nu știu cu ce o aștept acasă când o să vină, ei îi place tot ce gătesc eu, deci nu îmi fac probleme că nu o să îi placă mâncarea pe care o s-o gătesc acasă. Nu știu dacă o să rămână acolo sau nu, vedem. Știți cum este în anii tinereții? Lucrurile se mai schimbă odată cu trecerea timpului”.

