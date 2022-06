Cristian Boureanu a povestit public cum a fost înșelat de prima soție, Irina. Omul de afaceri a dezvăluit în podcastul „Acasă la Măruță” că a aflat despre infidelitatea soției chiar de la amantul ei. Este vorba despre fostul ministru Sebastian Vlădescu, care le-a fost și naș de cununie celor doi.

„Acum toată lumea spune, mamă, a plecat cu nașul. A fost opțiunea ei. M-a scos la o cafea Sebastian să-mi spună. Și atunci l-am ascultat, eram așa, stăteam și după mi-a zis. M-am ridicat și am plecat.

Pe drum m-am dus pe jos acasă. Am zis că nu are rost să mă urc la volan pentru că sunt nervos, m-am gândit ce am de făcut. M-am lăsat de cafea. Mi-am zis că cinci ani îmi iau o pauză de la cafea. Mai vorbesc cu Irina, acum ce să zic, după ce a vrut să mă bage la pușcărie de câteva ori, dar a fost ok”, a spus Cristian Boureanu în podcast-ul lui Cătălin Măruță.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

În același interviu, Cristian Boureanu a vorbit și despre Valentina Pelinel. Spune că ea l-a înșelat cu Cristi Borcea, însă a iertat-o. „Hai să spunem așa, de fiecare dată când, în spatele cortinei, relația începea să se destrame, eu am simțit. Dumnezeu mi-a dat întotdeauna un semn. (…) Oamenii încep întotdeauna să se certe și nu știu de ce și toată logica spune. Unul dintre ei știe, în spate, de ce se întâmplă chestia asta.

Pe Valentina Pelinel am iertat-o, nu am știut ce s-a întâmplat. Am aflat mai târziu că undeva de prin 2011, mai târziu, au început să aibă o relație. Nu știu exact de când, oricum nu m-a mai interesat. Nu mai aveam o relație. Mă despărțisem de ea când am aflat”, a mai mărturisit el.

GSP.RO Cum și-a dat seama Cristian Boureanu că Borcea se dă la Valentina Pelinel. A confruntat-o pe plajă și i-a dat un răspuns incredibil

Playtech.ro ȘOC TOTAL! O televiziune din România se golește. DEMISII pe bandă rulantă, pleacă și șefii

Observatornews.ro O tânără de 18 ani din Ucraina riscă închisoarea pe viaţă. A fost prinsă când le spunea ruşilor unde sunt militarii şi echipamentele armatei

HOROSCOP Horoscop 13 iunie 2022. Peștii se întorc la probleme rămase nerezolvate în familie, în casă și, de data asta, au șansa să le rezolve

Știrileprotv.ro Un ucrainean a fost aruncat în aer de o mină, pe o plajă din Odesa. Momentul șocant a fost filmat. VIDEO

Orangesport.ro Vladuţa Lupău, marcată toată viaţa de ceea ce s-a întâmplat la o petrecere de politicieni. A povestit pentru prima oară ce a trăit acolo

PUBLICITATE Editorul de modă ELLE Maurice Munteanu îți arată cum să porți cu succes piesele noului sezon